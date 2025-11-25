Policía peruano muestra su segundo trabajo como emprendedor y sorprende: "Cumpliendo con mis clientes"

De acuerdo al Ministerio de la Producción, hasta el 2024, más de 3.27 millones de peruanos prefieren optar por un propio negocio. | Foto: composición LR/ TikTok

Un policía peruano compartió en redes sociales que puede obtener un ingreso extra durante sus horarios de descanso. La historia compartida en TikTok generó rápidamente diversas reacciones, donde usuarios elogiaron sus ganas de salir adelante mediante un emprendimiento familiar que es una actividad muy diferente al que usualmente desempeña en su rutina diaria como efectivo.

El hecho puso en evidencia la necesidad de muchos peruanos por conseguir un segundo empleo y obtener mejor estabilidad económica. Según un informe de Alegra.com, el 54% de los emprendedores en Perú tienen entre 18 y 34 años, una cifra que supera en 15 puntos porcentuales el promedio regional en América Latina.

Policía peruano muestra su emprendimiento durante sus horas de descanso

De acuerdo al clip viral en la cuenta babyplanet_24 en TikTok, el policía peruano se dedica a la venta de piscina de estimulación y sofá-cama para niños. Él mismo fabrica sus productos utilizando moldes, así como máquinas de coser y de corte. Además, los oferta mediante la plataforma china, donde recepciona los pedidos y se encarga de gestionar la entrega.

"Mis dos trabajos ni se topan (son muy diferentes). Cumpliendo con todos sus pedidos de mis clientes", describió en TikTok. Como era de esperarse, la publicación en redes sociales rápidamente se viralizó y alcanzó más de 100.000 visualizaciones.

Usuarios elogian a policía peruano por optar por un segundo trabajo

La historia compartida en TikTok generó varias reacciones y muchos usuarios destacaron su espíritu emprendedor. Este contraste llamó aún más la atención considerando que, en el Perú, las críticas a la Policía Nacional es contante. Cibernautas lo alentaron a salir adelante mediante su esfuerzo.

"Sabes que un policía es honesto cuando tiene otro trabajo aparte de ser policía", "Hagamos viral este emprendimiento, se lo merece", "Felicidades emprendedores, sigan adelante, no se rindan jamás", "Y otros dicen que no hay trabajo", "Felicitaciones colega", "Soy policía, hago taxi por aplicativo, arreglo celulares, tengo una combi en una empresa de transportes y pronto se viene una más", describieron usuarios en TikTok.