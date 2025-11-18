Un indignante episodio ocurrió en Estados Unidos después de que una inspectora sanitaria del estado de Colorado arrojó lejía sobre la comida que una familia latina vendía en la vía pública. El hecho fue grabado y luego difundido en redes sociales, lo que desató una ola de críticas en todo el país. Numerosos usuarios de TikTok condenaron la acción de la trabajadora municipal y, al mismo tiempo, visibilizaron la situación de las personas inmigrantes que recurren al comercio informal para generar ingresos en el país norteamericano.

El accionar de la trabajadora sanitaria que generó indignación

Ante la atenta mirada de las personas presentes, la trabajadora sanitaria, acompañada de otro inspector, roció lejía sobre los alimentos sin que nadie pudiera impedirlo. Horas más tarde, luego de la difusión del video en redes sociales, su acción fue calificada como innecesaria y extrema. Además, al tratarse de un puesto de comida atendido por una familia latinoamericana, muchas personas usuarias acusaron a la inspectora de actuar de forma discriminatoria y de promover el odio y la xenofobia.

Por otro lado, según denuncias difundidas en redes sociales, la mujer no emitió una multa ni exigió el retiro del puesto, sino que optó por arruinar los alimentos. De acuerdo con las imágenes, se le ve completamente tranquila mientras rocía lejía a la comida que se vendía en el puesto de trabajo de personas inmigrantes.

En contraste, algunos usuarios intentaron justificar el hecho como una medida para “erradicar la economía informal” en Estados Unidos, al señalar que no se trata de Latinoamérica, donde —según afirmaron— es común realizar este tipo de actividades sin contar con un permiso municipal.

La reacción de los usuarios en TikTok

Miles de usuarios reaccionaron ante lo ocurrido y expresaron sus opiniones en redes sociales. Como resultado, la audiencia quedó dividida entre quienes manifestaron su disconformidad e indignación y quienes, por el contrario, intentaron justificar la acción de la inspectora. Entre los mensajes más destacados se encuentran: ''Inspectora de Sanidad, ¿en qué aspecto'', ''En todos lados quieren armar puestos de economía informal, EEUU no es Latinoamérica'', ''No sé cómo le pueden llamar a ese país "el sueño americano"'', ''Los humanos son los seres más detestables de este planeta'', ''Si esta prohibido ante la ley, así no vuelven a hacerlo posiblemente, tristemente es ley y se respeta'', ''No entiendo por qué la gente sigue queriendo ir a vivir a Estados Unidos'', ''O sea, les arruino su inversión''.