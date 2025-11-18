Captan insólita 'pelea' de hombre con árbol en la vía pública y escena es furor en redes: "Encima perdió"
El hombre protagonizó una extraña ‘pelea’ y desató reacciones divididas en redes. "Me dolió ver cómo arrancaba sus hojitas", indicaron usuarios en TikTok.
Un insólito hecho ocurrido en Bolivia se viralizó luego de que un hombre en evidente estado de ebriedad fuera captado protagonizando una peculiar 'pelea' con un árbol en plena vía pública. Las imágenes, difundidas en redes sociales, generaron todo tipo de reacciones debido a lo absurdo de la escena, pero también por el daño ocasionado. El suceso, registrado por cámaras de seguridad, despertó curiosidad y debate entre los usuarios.
Hombre tiene insólita 'pelea' con árbol en plena calle
El incidente muestra al sujeto acercándose al árbol con actitud desafiante para luego empujarlo, deshojarlo con fuerza y, en cuestión de segundos, iniciar una serie de patadas contra el tronco. Su acción terminó jugándole en contra cuando, en medio del altercado, su pierna quedó atorada entre las ramas, situación que lo hizo perder el equilibrio y caer al suelo mientras intentaba liberarse sin éxito.
La escena, mezcla de surrealismo y humor involuntario, revela que el individuo parecía convencido de estar librando una verdadera confrontación. Según medios locales, el hombre regresó al lugar minutos después para continuar desquitándose con el árbol, arrancándole aún más hojas antes de retirarse definitivamente.
Aunque para muchos internautas el episodio resultó cómico, también generó indignación por el evidente maltrato a la planta y los daños que esta sufrió durante el ataque.
Usuarios de TikTok comparten sus reacciones
En redes sociales, usuarios reaccionaron entre bromas y desaprobación. Comentarios como "Yo digo que el árbol ganó", "Encima perdió" o "A mí sí me dolió ver cómo arrancaba sus hojitas", reflejan la mezcla de humor y molestia que provocó el video. Mientras algunos usuarios recordaron la importancia de respetar las áreas verdes y lamentaron que situaciones tan insólitas terminen afectando al entorno natural.