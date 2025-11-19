Captan a hombre durmiendo en pleno concierto de Shakira y redes estallan: "Su dinero, sus planes"

Una singular escena durante el concierto Shakira en Colombia generó curiosidad en redes sociales. Fans que asistieron al evento musical no dudaron en mostrar cuando un hombre se acomodó en el suelo y se puso a dormir mientras la artista interpretaba sus mejores éxitos. El clip viral en TikTok acumula más de 600.000 visualizaciones y cientos de reacciones divididas.

Hombre es captado durmiendo en el concierto de Shakira

De acuerdo al clip viral en la cuenta mpllano14 en TikTok, un hombre fue grabado durmiendo en pleno concierto de Shakira, a pesar del estruendo y la euforia del público. Mientras miles coreaban cada canción de la colombiana, él decidió tomarse una siesta, con una bolsa como almohada, sorprendiendo a quienes estaban alrededor.

"Mi papá, el menos obligado en el concierto de Shakira", es la descripción viral en TikTok. Muchos aplaudieron su tranquilidad y aseguraron que, si pagó su entrada, tiene todo el derecho de disfrutar o descansar, como prefiera. Otros, entre risas, destacaron que el hombre pudo disfrutar de una buena siesta con música en vivo al mismo tiempo.

Usuarios comparten divertidas reacciones en TikTok

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida en TikTok y usuarios compartieron divertidas reacciones. Entre los comentarios más frecuentes se resalta la libertad del hombre por disfrutar su noche como mejor desee.

"El que tiene dinero se da los lujos que quiere, pudo dormir con Shakira cantándole en vivo", "Mi amigo que trabaja de lunes a lunes diciendo sí a cualquier plan", "El que tiene plata duerme donde quiera", "Confieso que a mí me habrían dado ganas de hacer lo mismo", "Su dinero, sus planes", "Posiblemente sería yo si acompañaba a mi pareja", "Es una experiencia sensorial diferente", "Yo también escucho música para dormir, pero esto es otro nivel, son lujos que no todos nos podemos dar", "Apaguen la música que no lo dejan dormir", "Es su ruido blanco jaja", bromearon usuarios en TikTok.