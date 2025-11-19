HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      
Tendencias

Captan a hombre durmiendo en pleno concierto de Shakira y redes estallan: "Su dinero, sus planes"

Curiosa escena se viralizó durante el concierto de Shakira, donde un hombre fue filmado durmiendo en el suelo mientras la artista interpretaba sus éxitos musicales.

Usuarios en TikTok reaccionan con humor a la inusual escena.
Usuarios en TikTok reaccionan con humor a la inusual escena. | Foto: composición LR/ TikTok

Una singular escena durante el concierto Shakira en Colombia generó curiosidad en redes sociales. Fans que asistieron al evento musical no dudaron en mostrar cuando un hombre se acomodó en el suelo y se puso a dormir mientras la artista interpretaba sus mejores éxitos. El clip viral en TikTok acumula más de 600.000 visualizaciones y cientos de reacciones divididas.

Hombre es captado durmiendo en el concierto de Shakira

De acuerdo al clip viral en la cuenta mpllano14 en TikTok, un hombre fue grabado durmiendo en pleno concierto de Shakira, a pesar del estruendo y la euforia del público. Mientras miles coreaban cada canción de la colombiana, él decidió tomarse una siesta, con una bolsa como almohada, sorprendiendo a quienes estaban alrededor.

PUEDES VER: Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

lr.pe

"Mi papá, el menos obligado en el concierto de Shakira", es la descripción viral en TikTok. Muchos aplaudieron su tranquilidad y aseguraron que, si pagó su entrada, tiene todo el derecho de disfrutar o descansar, como prefiera. Otros, entre risas, destacaron que el hombre pudo disfrutar de una buena siesta con música en vivo al mismo tiempo.

Usuarios comparten divertidas reacciones en TikTok

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida en TikTok y usuarios compartieron divertidas reacciones. Entre los comentarios más frecuentes se resalta la libertad del hombre por disfrutar su noche como mejor desee.

PUEDES VER: Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

lr.pe

"El que tiene dinero se da los lujos que quiere, pudo dormir con Shakira cantándole en vivo", "Mi amigo que trabaja de lunes a lunes diciendo sí a cualquier plan", "El que tiene plata duerme donde quiera", "Confieso que a mí me habrían dado ganas de hacer lo mismo", "Su dinero, sus planes", "Posiblemente sería yo si acompañaba a mi pareja", "Es una experiencia sensorial diferente", "Yo también escucho música para dormir, pero esto es otro nivel, son lujos que no todos nos podemos dar", "Apaguen la música que no lo dejan dormir", "Es su ruido blanco jaja", bromearon usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

LEER MÁS
Shakira hizo estallar el Nacional en su segunda noche en Lima: "Gracias Perú por hacerme sentir tan querida"

Shakira hizo estallar el Nacional en su segunda noche en Lima: "Gracias Perú por hacerme sentir tan querida"

LEER MÁS
Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

LEER MÁS
Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

LEER MÁS
Heladero peruano arrasa con ventas en concierto de Shakira y causa furor en redes: "Ya no lloran, facturan"

Heladero peruano arrasa con ventas en concierto de Shakira y causa furor en redes: "Ya no lloran, facturan"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Tendencias

Alumno de la UNI explica por qué es imposible plagiar un examen: “Ese ejercicio no lo encuentro en ningún lado”

Peruana que pagó S/1.700 por Campo B en concierto de Shakira y se entera que no tendrá acceso a pasarela: “Es injusto”

Usuarios captan a pasajeros del Metropolitano entrando por las ventanas del bus: "¿Y la ATU permite eso?"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025