Joven peruana gastó S/800 para ver de cerca el concierto de Shakira, pero no lo logró por su estatura: "Mis ahorros"

La experiencia de la fan peruana quedó marcada por la frustración, a pesar de haber invertido sus ahorros para vivir el show inolvidable de Shakira.

Usuarios de redes sociales comparten consejos tras incidente en concierto de Shakira. | Foto: composición LR/ TikTok

La emoción por ver a Shakira en el Estadio Nacional movilizó a miles de fanáticos, entre ellos una joven peruana que soñaba con observar de cerca a la artista. Ella decidió pagar S/800, parte importante de sus ahorros, para ubicarse lo más próxima posible al escenario. Sin embargo, al llegar al campo se encontró con un inconveniente que causó diversas reacciones en TikTok.

Joven se lleva mala experiencia en el concierto de Shakira en el Estadio Nacional

De acuerdo al clip viral en la cuenta andreaac61 en TikTok, la joven muestra su experiencia en el concierto de Shakira, donde tuvo algunas dificultades debido a su estatura y no pudo disfrutar del show como imaginaba. En el video se muestra que un joven mucho más alto se encuentra justo delante de ella, bloqueando por completo su visión durante gran parte del concierto.

En el video viral se capta su decepción y asegura que pagó una buena cantidad de dinero por una entrada. "Hemos pagado más de S/800 para estar aquí en el concierto de Shakira en campo A ¿qué vamos a hacer", comentó la autora del clip viral.

Pese a los inconvenientes individuales, el concierto de Shakira logró encender el Estadio Nacional en su tres fechas en Lima. La 'Loba' desató el entusiasmo de sus seguidores y presentó momentos icónicos.

Usuarios comparten sus reacciones sobre clip viral

Tras la viralización del contenido, usuarios de TikTok compartieron otras malas experiencias y también dieron algunos consejos debido a la aglomeración de personas durante los conciertos.

"Si mides menos de 1.60 nunca vayas a Campo A, aprendí eso en mi primer concierto", "Aprendí a ir a occidente o tribuna", "Todos se apegan adelante", "La mejor zona para cualquier concierto es la tribuna popular que da al frente del escenario, el sonido es espectacular y la vista panorámica", "No pagaría S/800", indicaron en redes sociales.

