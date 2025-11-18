HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Joven militar retorna a casa tras varios meses de servicio, pero su madre había fallecido antes de que pudiera verla

Un joven militar conmueve a miles en TikTok al llegar a casa y encontrar que su madre ha fallecido. El emotivo video de su despedida se volvió viral rápidamente.

Joven visitó a su madre fallecida tras varios meses de ausencia por cumplir con el servicio militar.
Joven visitó a su madre fallecida tras varios meses de ausencia por cumplir con el servicio militar. | Foto: composición LR/TikTok

Un joven militar conmovió a miles de personas usuarias en TikTok luego de que se difundiera un video en el que regresa a casa tras varios meses de servicio, sin imaginar que su madre había fallecido antes de que pudiera verla nuevamente. El momento, registrado por su propia hermana, muestra el instante exacto en que el soldado se aproxima al ataúd para despedirse por primera vez.

La triste despedida a su madre fallecida

Según relató la familia, el joven se había enlistado en las fuerzas militares y, debido a sus obligaciones, no tuvo la posibilidad de regresar a tiempo para reencontrarse con su madre. Su retorno coincidió con el día del velorio, donde lo esperaban sus familiares más cercanos.

lr.pe

En las imágenes se observa al militar ingresar al ambiente donde se realizaba la ceremonia, visiblemente afectado y en compañía de su hermana, quien decidió grabar el momento exacto para preservar el último adiós. El video generó una enorme oleada de reacciones en redes sociales, especialmente por la carga emocional de la escena.

La reacción de los usuarios tras ver la triste despedida del joven militar a su madre fallecida

La publicación superó rápidamente las miles de reproducciones y recibió numerosos comentarios cargados de solidaridad y dolor. Muchas personas usuarias compartieron sus propios temores y reflexiones, y destacaron la importancia de la familia, así como el sacrificio que implica servir lejos del hogar.

“Ese día nunca quiero que llegue porque mis padres son mi vida entera”, escribió un usuario. Otro, identificado como miembro de la Policía Nacional del Perú, confesó: “Soy PNP y mi mayor miedo es ser cambiado a otro lugar y que cuando regrese mi mamita ya no esté”. Otros internautas enviaron mensajes de aliento al joven militar: “Qué tristeza, Dios mío. Cuida a tu hijo desde el cielo, no permitas que nada malo le pase”. También se leyeron comentarios como: “Quiero que mis padres sean eternos”, resaltando la importancia de tener a tus padres con vida.

