Familia es acusada por embarcar a su abuela fallecida en vuelo de España a Londres: "Está bien, solo está cansada"

Adulta mayor fue movilizada en silla de ruedas por cinco familiares como si estuviera dormida. Escena generó indignación entre los viajeros. 

"Preguntaron a la familia cinco veces si la mujer estaba bien ¡y claramente no lo estaba!", contó pasajera.
"Preguntaron a la familia cinco veces si la mujer estaba bien ¡y claramente no lo estaba!", contó pasajera.

Un vuelo que iba de Málaga (España) a Londres Gatwick (Reino Unido) se vio envuelto en una gran controversia cuando algunos pasajeros acusaron a una familia británica de intentar llevar el cuerpo sin vida de su abuela de 89 años, haciéndola pasar por dormida. Según los testimonios, la mujer fue movilizada en silla de ruedas por cinco familiares, quienes le dijeron al personal que estaba cansada. El hecho está dando que hablar en redes sociales.

Familia intenta trasladar cuerpo sin vida de adulta mayor en avión

Testigos relataron al medio británico Daily Mail que cuando empleados y otros pasajeros preguntaron por el estado de la anciana, los familiares insistieron en que estaba bien y que solo estaba exhausta y otras supuestas justificaciones: "Está bien, solo está cansada" y "Está bien, somos médicos".

De esta forma, lograron acomodarla en un asiento en la parte trasera del avión, pero minutos antes de despegar, la tripulación se dio cuenta de que la pasajera no respondía y confirmaron que falleció, lo que llevó a cancelar el vuelo.

Una pasajera cuestionó los controles previos y sugirió que, al parecer, la familia intentaba evitar el alto costo de repatriar el cuerpo. Otra viajera afirmó que vio a la mujer con la cabeza sostenida por un acompañante. Ante las acusaciones, la aerolínea EasyJet negó que haya permitido el embarque de una persona fallecida y aseguró que la pasajera tenía un certificado de aptitud (fit to fly) que confirmaba que podía volar y que estaba viva al momento de abordar.

La Guardia Civil de España llegó a la aeronave y confirmó el fallecimiento. Este incidente provocó un retraso de 12 horas y no se confirmó la detención de familiares. Al parecer, la familia trató de evitar pagar el traslado internacional de restos mortales que requiere procedimientos especiales y costosos.

