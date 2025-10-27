HOYSuscripcion LR Focus

Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM
Deportes

Abuelito hincha de Universitario celebra eufórico el tricampeonato en su casa: “Lo vi dos veces en mi vida”

En el video viral, se puede observar al hombre de tercera edad gritando en la puerta de su casa sobre el tricampeonato nacional obtenido por Universitario de Deportes, luego de vencer por 2-1 a ADT.

Universitario ganó la Liga 1 en 2023, 2024 y 2025. Foto: composiciónLR/TikTok
Universitario de Deportes logró derrotar a ADT por 2-1 en Tarma, adjudicándose en el proceso el Torneo Clausura y el tricampeonato nacional del fútbol peruano. La obtención de este nuevo título histórico fue celebrado, tanto por los propios jugadores del cuadro crema, como por sus hinchas, quienes llenaron las redes sociales de divertidos y conmovedores festejos. Uno de ellos tiene como protagonista a un abuelito que con mucho entusiasmo salió a la puerta de su casa a gritar a viva voz la obtención de esta hazaña.

"Escúchenme todos, somos campeones. Ahora, díganme lo que les dé la gana, tricampeones dos veces, yo lo he visto, dos veces he tricampeonado. ¿Qué me van a decir ahora? Y dale 'U' toda la vida", se escucha decir al señor de tercera edad en el video viral.

Abuelito festeja el tricampeonato de Universitario en video viral

El título 29 de Universitario de Deportes no solo lo coloca como el cuadro más campeón del balompié peruano, también le permite celebrar tres campeonatos de forma consecutiva, como lo hiciese hace 25 años tras los títulos de 1998, 1999 y 2000. Por ello, los hinchas, como el señor del video, festejan hasta las lágrimas el hito crema.

"He visto dos tricampeonatos, no puede ser, increíble", dice el señor mientras se abraza con sus familiares simpatizantes del elenco de Ate.

El emotivo mensaje de Jorge Fossati al celebrar el tricampeonato de Universitario

Tras el pitazo final que marcó el cierre del encuentro en el Estadio Unión Tarma, Jorge Fossati, actual entrenador de Universitario, se mostró visiblemente conmovido por la obtención del tricampeonato, del cual él fue artífice en dos de los tres títulos.

El “nonno” elogió la entrega del grupo y reconoció que el camino para alcanzar la copa no fue sencillo, motivo por el que aseguró que el tricampeonato fue más que merecido.

"Agradecimiento a Dios, y este plantel ha superado todo tipo de dificultades. La verdad que se lo merecen de sobra y también esta hinchada maravillosa", comentó.

Edison Flores sorprende a Jesús Castillo con 'picante' pregunta: "¿Qué se siente campeonar en un equipo con hinchada?"

Pedro García sobre rumores de fichaje de Christian Cueva por Universitario: "En el fútbol peruano todo es posible"

Universitario celebra el tricampeonato con un divertido baile en el vestuario que desató miles de reacciones: ''Del balompié peruano, la máxima expresión"

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 26 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Partido Cerro Porteño vs Nacional EN VIVO HOY por Torneo Clausura de Paraguay: el Ciclón remonta 2-1

Alan Diez criticó a José Jerí por llamar a jugadores de Universitario tras el tricampeonato: "No es el momento para estar celebrando"

Miguel Trauco reveló su verdadero sentir tras fichar por Alianza Lima siendo hincha de Universitario: "Tenía miedo"

Edison Flores sorprende a Jesús Castillo con 'picante' pregunta: "¿Qué se siente campeonar en un equipo con hinchada?"

