Ciudadanas chilenas intentan reto del Puente de los Suspiros pero se confunden con Puente de la Paz de Miraflores: “Es un poquito largo”

Dos ciudadanas de Chile se volvieron virales tras terminar realizando el famoso reto de cruzar el Puente de los Suspiros aguantando la respiración en el Puente de la Paz ubicado en Miraflores.

puente de los suspiros
puente de los suspiros

Un nuevo video viral muestra a dos ciudadanas provenientes de Chile intentar realizar el famoso reto del Puente de los Suspiros, ubicado en el distrito de Barranco, para que se les conceda sus respectivos deseos. Sin embargo, en las imágenes se puede apreciar que las dos turistas se disponían a comenzar el complicado desafío de forma errónea pues se encontraban en el recientemente inaugurado Puente de la Paz, que une a Miraflores con Barranco.

La publicación cuenta con más de 800.000 visualizaciones y varios comentarios de ciudadanos peruanos que les hacen ver el error cometido.

PUEDES VER: Peruana muestra cómo es una playa un Puno y en redes reaccionan: "¿Están tomando sol o frío?"

lr.pe

Chilenas confunden al Puente de los Suspiros con el Puente de la Paz en video viral

En el video publicado en TikTok por la usuaria Gisse, se aprecia a las dos ciudadanas extranjeras comentando sobre la famosa creencia de cruzar el histórico Puente de los Suspiros aguantando la respiración. Listas para dar comienzo al reto, una de ellas expresa que "es un poquito largo" y muestra lo extenso que es el tramo del Puente de la Paz en Miraflores, al cual estaban confundiendo.

Con paso apresurado, las turistas chilenas recorren el puente, pero en el camino no logran contener más el aire debido a los varios metros de la construcción. Sin embargo, lograron llegar al otro extremo para dar por concluido el reto, poniendo en duda si se les concederá su deseo, como dice la creencia.

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios, entre los que se leía: "amiga, respira nomás, porqué ese no es", "ese no es el Puente de los Suspiros pero si el puente de tu ultimo respiro" o "buen simulacro, ahora si vayan al Puente de los Suspiros".

¿Cuál es la creencia del Puente de los Suspiros de Barranco?

El Puente de los Suspiros de Barranco es mucho más que un atractivo arquitectónico, pues guarda una leyenda que ha trascendido generaciones. La creencia popular indica que si una persona cruza el puente aguantando la respiración y formulando un deseo en silencio, este se cumplirá. El ritual debe realizarse sin interrupciones, desde un extremo al otro del puente, lo que añade un componente simbólico de esfuerzo, fe y concentración.

Esta tradición, profundamente arraigada en la cultura limeña, ha convertido al puente en un destino imperdible para quienes buscan una experiencia diferente y cargada de misticismo. Rodeado de arte urbano, poesía y música, el puente no solo conecta calles, sino también emociones e ilusiones. Tanto turistas como limeños se suman diariamente al reto, transformando una simple caminata en un acto lleno de significado.

