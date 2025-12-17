Joven recibe regalo inesperado de su amigo secreto por Navidad y redes estallan: "Era exactamente lo que decía en la caja"

Un joven compartió en su cuenta de TikTok un video del regalo que recibió en la antesala de la Navidad. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el obsequio estaba en una caja de la conocida marca Platanitos y que, al abrirla, contenía cuatro bananas en su interior. Esto generó asombro por parte del usuario, quien no ocultó su sorpresa al descubrir el inesperado contenido del regalo.

El video generó diversas reacciones en redes sociales, debido a que varios usuarios comentaron con sarcasmo sobre la “creatividad” del amigo secreto y lo consideraron una gran referencia para quienes deseen obsequiar algo a un familiar o compañero de trabajo.

La ''creatividad'' del amigo secreto de regalarle un obsequio reflejado en la marca Platanitos

Cuando se disponía abrir la caja de la marca Platanitos, el usuario de TikTok, Josué Aguirre, se sorprendió al percatarse que dentro del obsequio habían cuatro plátanos. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en la plataforma. La peculiar situación generó asombro y risas entre los usuarios, quienes no tardaron en comentar el curioso regalo recibido en vísperas de la Navidad.

Entre los mensajes más destacados que se han visto en la cuenta del usuario de TikTok se puede apreciar lo siguiente: "Era exactamente lo que decía en la caja", "La caja no miente", "¡Qué buena idea!", "No veo fallas en su lógica", "No me den ideas", "La caja advertía desde un inicio".

Platanitos, al ser una marca ampliamente conocida en el Perú, no tardó en convertirse en el centro de las comparaciones entre el curioso regalo y la insignia de la propia empresa. Muchos usuarios destacaron la ironía del obsequio y asociaron el contenido de la caja con el nombre de la casa de moda.