HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Inhabilitan a Delia Espinoza por 10 años y Congreso amplía Reinfo minero hasta 2026

Tendencias

Joven recibe regalo inesperado de su amigo secreto por Navidad y redes estallan: "Era exactamente lo que decía en la caja"

El video rápidamente se volvió viral en TikTok, generando diversas reacciones sarcásticas sobre la "creatividad" del amigo secreto.

Joven recibió un inesperado regalo por su amigo secreto a vísperas de la Navidad.
Joven recibió un inesperado regalo por su amigo secreto a vísperas de la Navidad. | Foto: composición LR/TikTok

Un joven compartió en su cuenta de TikTok un video del regalo que recibió en la antesala de la Navidad. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el obsequio estaba en una caja de la conocida marca Platanitos y que, al abrirla, contenía cuatro bananas en su interior. Esto generó asombro por parte del usuario, quien no ocultó su sorpresa al descubrir el inesperado contenido del regalo.

El video generó diversas reacciones en redes sociales, debido a que varios usuarios comentaron con sarcasmo sobre la “creatividad” del amigo secreto y lo consideraron una gran referencia para quienes deseen obsequiar algo a un familiar o compañero de trabajo.

PUEDES VER: Jóvenes peruanos realizan intercambio navideño de regalos de S/5 y resultado es viral: "Las risas no faltaron"

lr.pe

La ''creatividad'' del amigo secreto de regalarle un obsequio reflejado en la marca Platanitos

Cuando se disponía abrir la caja de la marca Platanitos, el usuario de TikTok, Josué Aguirre, se sorprendió al percatarse que dentro del obsequio habían cuatro plátanos. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en la plataforma. La peculiar situación generó asombro y risas entre los usuarios, quienes no tardaron en comentar el curioso regalo recibido en vísperas de la Navidad.

Entre los mensajes más destacados que se han visto en la cuenta del usuario de TikTok se puede apreciar lo siguiente: "Era exactamente lo que decía en la caja", "La caja no miente", "¡Qué buena idea!", "No veo fallas en su lógica", "No me den ideas", "La caja advertía desde un inicio".

PUEDES VER: Pedro Mont, director de Platanitos: "Nuestro objetivo es democratizar la moda"

lr.pe

Platanitos, al ser una marca ampliamente conocida en el Perú, no tardó en convertirse en el centro de las comparaciones entre el curioso regalo y la insignia de la propia empresa. Muchos usuarios destacaron la ironía del obsequio y asociaron el contenido de la caja con el nombre de la casa de moda.

Notas relacionadas
Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

LEER MÁS
Profesor de la UNMSM revela notas finales de sus alumnos y redes se sorprenden al ver que todo el salón jaló: "Verano con fe"

Profesor de la UNMSM revela notas finales de sus alumnos y redes se sorprenden al ver que todo el salón jaló: "Verano con fe"

LEER MÁS
Se gradúa de la UNMSM a los 82 años y conmueve al dedicar logro a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

Se gradúa de la UNMSM a los 82 años y conmueve al dedicar logro a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Se gradúa de la UNMSM a los 82 años y conmueve al dedicar logro a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

Se gradúa de la UNMSM a los 82 años y conmueve al dedicar logro a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

LEER MÁS
Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

LEER MÁS
Asiáticos bailan al ritmo de 'Los Toribianitos' en Japón y escena es viral: "Del Perú para el mundo"

Asiáticos bailan al ritmo de 'Los Toribianitos' en Japón y escena es viral: "Del Perú para el mundo"

LEER MÁS
Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

Tendencias

Asiáticos bailan al ritmo de 'Los Toribianitos' en Japón y escena es viral: "Del Perú para el mundo"

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Joven regresa de EE.UU. para sorprender a su madre tras 3 años sin verla y su reacción desata risa en redes: “Un poco más y le pide prueba de ADN”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025