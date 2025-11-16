Usuarios captan a pasajeros del Metropolitano entrando por las ventanas del bus: "¿Y la ATU permite eso?"

Un video publicado en TikTok muestra a dos personas entrando por la ventana de un bus del Metropolitano mientras otros pasajeros los ayudan entre risas. El clip generó opiniones divididas entre críticas a la falta de educación y cuestionamientos a la ATU por la poca disponibilidad de vehículos.

Pasajeros suben por la ventana de un bus del Metropolitano

Un video difundido el último 16 de noviembre se volvió viral en TikTok tras captar el momento en el que dos usuarios del Metropolitano ingresan a un bus por la ventana trasera. Se observa que otros pasajeros incluso colaboran para impulsarlos, entre risas, pese a poner en riesgo su vida.

Esta escena ocurre mientras la unidad permanece detenida en una estación. Los involucrados, mientras tanto, aprovechan la aglomeración para ingresar y posicionarse en una zona prohibida del bus.

Reacciones en redes: entre la burla y la indignación

El clip acumuló una gran cantidad de vistas y reacciones en TikTok, mientras que en los comentarios, muchos usuarios tomaron la escena con humor, bromeando sobre la aparente creatividad de los pasajeros para evitar esperar el siguiente bus. “Al menos las risas no faltaron”, “solo pasa en Perú”, “definitivamente aún le ganamos a la IA” son algunos de los comentarios al respecto. Sin embargo, otro sector criticó duramente este comportamiento.

De igual manera, varios usuarios aprovecharon el video para cuestionar a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), quien se encarga de la gestión del Metropolitano. Señalaron que situaciones como estas ocurren debido a la escasez de buses, lo que genera aglomeración, malestar y actos improvisados de ingreso.

“¿Y la ATU permite eso?”, “ya los buses no se abastecen”, “¿cómo Lima ha normalizado un transporte público tan precario?”, “habiendo buses nuevos, no los ponen en funcionamiento”, se menciona en la plataforma.