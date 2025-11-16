HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Tendencias

Usuarios captan a pasajeros del Metropolitano entrando por las ventanas del bus: "¿Y la ATU permite eso?"

La controversial escena que se hizo viral en redes se desarrolla mientras un bus del Metropolitano aparece detenido. Los involucrados, en medio de la aglomeración, ingresan de forma temeraria al bus.

Comportamiento de usuarios en el Metropolitano abre debate en redes sociales.
Comportamiento de usuarios en el Metropolitano abre debate en redes sociales. | Foto: TikTok | Composición: LR

Un video publicado en TikTok muestra a dos personas entrando por la ventana de un bus del Metropolitano mientras otros pasajeros los ayudan entre risas. El clip generó opiniones divididas entre críticas a la falta de educación y cuestionamientos a la ATU por la poca disponibilidad de vehículos.

PUEDES VER: Peruano sorprende al narrar cómo logró comprar su primer auto sin ahorros: "En un año descansé solo 5 días"

lr.pe

Pasajeros suben por la ventana de un bus del Metropolitano

Un video difundido el último 16 de noviembre se volvió viral en TikTok tras captar el momento en el que dos usuarios del Metropolitano ingresan a un bus por la ventana trasera. Se observa que otros pasajeros incluso colaboran para impulsarlos, entre risas, pese a poner en riesgo su vida.

Esta escena ocurre mientras la unidad permanece detenida en una estación. Los involucrados, mientras tanto, aprovechan la aglomeración para ingresar y posicionarse en una zona prohibida del bus.

PUEDES VER: Peruana que pagó S/1.700 por Campo B en concierto de Shakira y se entera que no tendrá acceso a pasarela: “Es injusto”

lr.pe

Reacciones en redes: entre la burla y la indignación

El clip acumuló una gran cantidad de vistas y reacciones en TikTok, mientras que en los comentarios, muchos usuarios tomaron la escena con humor, bromeando sobre la aparente creatividad de los pasajeros para evitar esperar el siguiente bus. “Al menos las risas no faltaron”, “solo pasa en Perú”, “definitivamente aún le ganamos a la IA” son algunos de los comentarios al respecto. Sin embargo, otro sector criticó duramente este comportamiento.

De igual manera, varios usuarios aprovecharon el video para cuestionar a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), quien se encarga de la gestión del Metropolitano. Señalaron que situaciones como estas ocurren debido a la escasez de buses, lo que genera aglomeración, malestar y actos improvisados de ingreso.

“¿Y la ATU permite eso?”, “ya los buses no se abastecen”, “¿cómo Lima ha normalizado un transporte público tan precario?”, “habiendo buses nuevos, no los ponen en funcionamiento”, se menciona en la plataforma.

Notas relacionadas
Futbolista colombiano conmueve al dedicar gol a su perro que murió días antes del partido: "Siempre te amaré, mi gordo"

Futbolista colombiano conmueve al dedicar gol a su perro que murió días antes del partido: "Siempre te amaré, mi gordo"

LEER MÁS
Abuela conoce a las parejas de sus nietas y les exige pelar papas para ‘aprobarlos’ como yernos: “Deben pasar la prueba”

Abuela conoce a las parejas de sus nietas y les exige pelar papas para ‘aprobarlos’ como yernos: “Deben pasar la prueba”

LEER MÁS
30 años, millones de historias: El Arch Logo Hoodie de Gap celebra tres décadas marcando tendencia y uniendo generaciones

30 años, millones de historias: El Arch Logo Hoodie de Gap celebra tres décadas marcando tendencia y uniendo generaciones

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana que pagó S/1.700 por Campo B en concierto de Shakira y se entera que no tendrá acceso a pasarela: “Es injusto”

Peruana que pagó S/1.700 por Campo B en concierto de Shakira y se entera que no tendrá acceso a pasarela: “Es injusto”

LEER MÁS
Peruano sorprende al narrar cómo logró comprar su primer auto sin ahorros: "En un año descansé solo 5 días"

Peruano sorprende al narrar cómo logró comprar su primer auto sin ahorros: "En un año descansé solo 5 días"

LEER MÁS
Tiktoker Maribel Agüero revela la compra de su casa propia tras ahorrar durante 15 años: "Nunca dejamos de soñar"

Tiktoker Maribel Agüero revela la compra de su casa propia tras ahorrar durante 15 años: "Nunca dejamos de soñar"

LEER MÁS
Pequeño se roba el corazón de cibernautas tras mostrar cómo juega con su burrito en Arequipa: "Hermoso"

Pequeño se roba el corazón de cibernautas tras mostrar cómo juega con su burrito en Arequipa: "Hermoso"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Tendencias

Tiktoker Maribel Agüero revela la compra de su casa propia tras ahorrar durante 15 años: "Nunca dejamos de soñar"

Pareja de novios graban un momento romántico en las calles de Barcelona y captan por sorpresa a Lionel Messi caminando detrás de ellos

Joven encuentra un ciempiés venenoso en su cuarto y cuenta su terrible experiencia: “Creí que era una cucaracha”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025