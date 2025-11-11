HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Abuela conoce a las parejas de sus nietas y les exige pelar papas para ‘aprobarlos’ como yernos: “Deben pasar la prueba”

Una adulta mayor puso aprueba a los novios de sus nietas y los retó a pelar papas para evaluar sus habilidades en cocina y así aceptarlos en la familia. El video se volvió viral en redes sociales.

La matriarca de la familia puso a prueba las habilidades de sus futuros nietos mandándolos a pelar papas.
| Foto: composición LR/TikTok

Durante una reunión familiar, una adulta mayor se volvió viral en Tiktok tras poner a prueba a los novios de sus nietas con un reto bastante inusual: pelar papas. Su objetivo era evaluar las habilidades de las parejas de las más jóvenes de la familia y saber si estaban listos para ser aceptados como futuros yernos.

La escena desató risas entre los presentes y rápidamente captó la atención de los usuarios, quienes celebraron el ingenio de la matriarca de la familia. El clip ya cuenta con más de 50.000 reacciones en TikTok.

PUEDES VER: Adulta mayor se emociona al ver a su esposo fallecido recreado en un video con inteligencia artificial: "No lo veo así desde 1994"

lr.pe

Abuela retó a los novios de sus nietas a pelar papas para aceptarlos en la familia

Según se observa en el video publicado en la cuenta de TikTok @Memoriasdeantonia, la adulta mayor le entregó tres papas a cada pareja de sus nietas. Con solo un cuchillo, los jóvenes debían retirar las cáscaras lo más delgadas posible sin desperdiciar el tubérculo.

Para observar con detalle a cada participante durante el reto, la abuela los sentó en los extremos de la mesa, mientras ella se ubicó en el centro para evaluarlos y dar sus observaciones cada cierto tiempo. Cada uno de los novios fue alentado por los demás miembros de la familia, que entre risas y comentarios animaban a los jóvenes a superar la peculiar prueba.

"Si quieren ser parte de la familia, deben pasar la prueba", se ve en la descripción del video. Tras un largo proceso, la matriarca compartió su veredicto y, según sus comentarios, solo uno de los jóvenes logró destacar por su buena técnica, ya que no desperdició papa al retirar la cáscara.

Tras finalizar el reto, la abuela brindó su veredicto. Foto: composición LR

Foto: composición LR

"A Andrés debes de enseñarle a aprender (a pelar papas). Al principio estaba ganando, pero viendo que rebanó y aunque acabó primero, porque para mí lo principal era que no rebanen, el primer puesto es para Alberto", comentó la adulta mayor. Su peculiar forma de evaluar a sus futuros nietos llamó la atención de miles de usuarios de TikTok y no dudaron en felicitar a la matriarca.

"Uno le quita la papa a la cáscara y el otro la cáscara a la papa", "Ya sabemos quién no entrará a la familia", "Alguien perdió el respeto de la abuela", "El primero sabe pelar papas, el segundo sabe desperdiciar papas", "Eso debería ser requisito familiar", "En mi tiempo eso no era competencia, era tarea", "Ahora la prueba 2 es lavar los platos", "El perdedor que lave los platos", Haré eso con mis futuros yernos", "La abuelita viendo como uno sí vale la pena, y el otro desperdició la papa", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

