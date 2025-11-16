Shakira encendió el Estadio Nacional con su tan esperado concierto, el primero de los tres que brindará en la capital. Tras ser reprogramada la fecha inicial, los fans de la cantante colombiana mostraron su entusiasmo por verla nuevamente en el escenario. Uno de los momentos más esperados del evento era su caminata de apertura, donde la 'Loba' iría acompañada de reconocidos personajes del espectáculo como Susy Díaz, Zully, Francisca Aronsson, entre otros.

Para poder asistir al concierto, una peruana gastó cerca de S/ 1.700 en entradas para Campo B y así ubicarse cerca del escenario. Según explicó la fanática, ella adquirió sus boletos con la intención de ver a Shakira desfilar antes del show; sin embargo, eso no ocurrió.

"Nosotros somos del primer concierto que Shakira canceló. Yo soy campo B. La gente de campo A son estos. La pasarela que se debía dar hasta aquí adelante ya no está. Eso lo cambiaron, pero no es posible que nos mande tan lejos", señaló.

Peruana se queja por la mala distribución de espacios en el concierto de Shakira

Según señaló la fanática, acepta que Campo A está más cerca del escenario, no comparte que hayan ubicado tan lejos a los asistentes de Campo B. Incluso señaló que la zona General tenía una mejor vista que la que obtuvo pese al mayor precio que pagó.

"Los de general tienen mejor vista que nosotros. Aquí están los de general, con una mejor vista, sentaditos, sin haberse estresado, sin haber corrido medio campo, y nosotros corriendo hasta aquí para estar mirando mejor porque estamos en toda la reja que igual no vamos a ver. Se acepta que campo A (estén primero) porque compraron antes, pero no que nos manden tan lejos", explicó.

Este hecho le generó molestia, pues pagó más de S/ 500 por cada una de las entradas. Para ella, el costo no se reflejó en la ubicación ni en la experiencia que esperaba recibir. "Estamos (los de Campo B) más allá de la cancha. Para eso hubiera comprado en lateral que costaba menos y no que me sacara un ojo de la cara. Es injusto", enfatizó.