HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      ¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?      
Notas de Prensa

30 años, millones de historias: El Arch Logo Hoodie de Gap celebra tres décadas marcando tendencia y uniendo generaciones

En su trigésimo aniversario, Gap celebra una prenda que ha trascendido generaciones, convirtiéndose en un símbolo cultural de estilo y confort.

Este emblemático hoodie ha sido un lienzo de creatividad y pertenencia. Fuente: Difusión.
Este emblemático hoodie ha sido un lienzo de creatividad y pertenencia. Fuente: Difusión.

Hay prendas que no solo visten, sino que cuentan historias. Son aquellas que atraviesan generaciones, se adaptan a distintos momentos y se convierten en símbolos de identidad y pertenencia. Prendas que trascienden la moda y dejan una huella profunda a lo largo de la vida de quienes las utilizan.

El Arch Logo Hoodie de Gap entra en ese selecto grupo. Desde su irrupción en el mercado en 1995, ha evolucionado de ser un simple abrigo para convertirse en un símbolo cultural de autenticidad y confort. No se trata solo de estilo, sino de una forma de autoexpresión y de sentirse uno mismo. Para celebrar sus tres décadas de existencia, este octubre Gap presentará el primer Día del Hoodie, un evento global que se llevará a cabo en 20 países. Durante este mes, el hoodie será el protagonista, mostrando cómo una prenda sencilla ha conectado culturas y dejado una huella imborrable en el estilo urbano de generaciones.

A lo largo de estos 30 años, el Arch Logo Hoodie ha superado su rol como prenda funcional para convertirse en un lienzo de creatividad. Ha sido usada por músicos, diseñadores, artistas y miles de personas alrededor del mundo. Lo que comenzó como una prenda sencilla se ha transformado en un símbolo de pertenencia y autenticidad para aquellos que buscan reflejar su estilo único.

El Arch Logo Hoodie ha sido un referente de la moda durante más de tres décadas y sigue evolucionando sin perder su esencia original. Más allá de la comodidad, representa un símbolo de pertenencia para quienes se identifican con su estilo único,” comenta Jane Pattinson, SVP y directora global de diseño de Gap. “Hoy celebramos cómo esta hoodie sigue evolucionando, manteniendo su esencia mientras se adapta a nuevas generaciones y estilos.”

El 30 aniversario del Arch Logo Hoodie no solo celebra una prenda que ha marcado generaciones, sino que se convertirá en una experiencia única para sus fanáticos. Esta celebración incluirá activaciones, experiencias culturales y colaboraciones especiales que invitarán a todos a ser parte de este legado global, demostrando cómo una hoodie puede conectar a individuos y comunidades a través del tiempo y la cultura.

Compra el Arch Logo Hoodie y toda la colección de logo de Gap en gap.com.pe. y en tiendas Gap Jockey Plaza, Real Plaza Salaverry, Larcomar y Plaza San Miguel.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
¿Vale la pena el turrón de S/170? Youtuber peruano comparte su sorprendente experiencia: "Es aromático, pero no sabroso"

¿Vale la pena el turrón de S/170? Youtuber peruano comparte su sorprendente experiencia: "Es aromático, pero no sabroso"

LEER MÁS
Joven confunde a su enamorada con su hermana gemela en plena declaración de amor y se vuelve viral en redes: "Estaba nervioso"

Joven confunde a su enamorada con su hermana gemela en plena declaración de amor y se vuelve viral en redes: "Estaba nervioso"

LEER MÁS
Turista sorprendido al ver a hombre vestido de inca jugando ajedrez y usuarios bromean: “Pizarro vs. Atahualpa”

Turista sorprendido al ver a hombre vestido de inca jugando ajedrez y usuarios bromean: “Pizarro vs. Atahualpa”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Representaciones Martín genera espacios gratuitos de aprendizajes especializados para sector construcción para nuestra comunidad

Representaciones Martín genera espacios gratuitos de aprendizajes especializados para sector construcción para nuestra comunidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

Notas de Prensa

Movistar refuerza su lucha contra la venta ilegal de chips en la calle

El poder del running como fuente de inspiración

Alianza estratégica para impulsar el modelo de alquiler-venta de autos en la región

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025