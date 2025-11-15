Peruano sorprende al narrar cómo logró comprar su primer auto sin ahorros: "En un año descansé solo 5 días"

Un joven peruano se viralizó al contar cómo logró comprarse su primer auto sin tener un sol de capital. Su historia comenzó hace varios meses, cuando decidió cambiar su vida con esfuerzo. Trabajó como pintor, ahorró sus primeras ganancias y empezó a revender vasos. Sus padres le enseñaron el negocio de los desayunos, pero no fue un camino fácil. Pasó un año entero sin descanso, moviéndose de un trabajo a otro hasta reunir el dinero suficiente para movilizar sus productos y seguir creciendo. La historia emocionó a usuarios de TikTok.

Joven peruano da detalles de la compra de su primer auto: "Trabajaba de lunes a domingo"

De acuerdo al clip viral en TikTok, el joven recordó que todo comenzó cuando aceptó un trabajo como ayudante de pintura. Ayudó a un familiar y le pagaban S/400 semanales. De esa forma, ahorró S/1.000 y con ese dinero, compró vasos y bolsas al por mayor, y salió a recorrer la zona vendiendo a las carretillas de desayuno. Así, durante medio año, se dedicó a comprar, revender y reinvertir cada sol que ganaba.

Cuando su familia le sugirió aventurarse en el negocio de los desayunos, él aportó su capital y sus padres le enseñaron a preparar la fritura. Pero los primeros días fueron difíciles. "No tenía clientes, nada. Ni una mosca me compraba", recordó. Algunos días apenas lograba juntar S/10 o S/15. Para no perder el impulso, seguía repartiendo vasos y bolsas mientras intentaba levantar su puesto.

Con el tiempo, la clientela comenzó a crecer, y hasta quienes salían de discotecas se convirtieron en compradores habituales. El sacrificio, asegura, fue extremo. "En un año descansé solo 5 días. Pero todos los días, de lunes a domingo, iba a trabajar. Me enfoqué tanto en trabajar", agregó. Su objetivo era ahorrar para su primer auto debido a que las motos no querían llevarlo cuando salía a vender sus desayunos.

De esta forma, en julio de este año pudo comprar su auto. Su mamá celebró rompiendo una botella de champán, mientras toda la familia lo aplaudió por el logro que le costó más de un año entero de disciplina.

Usuarios elogian relato de superación de joven peruano

El video en TikTok acumula alrededor de 700.000 visualizaciones y más de 1.000 comentarios. Muchos usuarios resaltaron la tenacidad y esfuerzo del joven peruano. "Mi primer carro me costó S/2.000 y yo era feliz con toda mi familia en contra", "Yo empecé vendiendo en mi carrito sanguchero, al principio no vendía casi nada. Pero no me di por vencida, ahora vendo bien, me compré un auto y ahora pienso comprar una camioneta", "Un ejemplo a seguir, bendiciones", "El amo a un primer auto de segunda es inexplicable", reaccionaron usuarios.