El streamer Diego Aliaga Huamán, conocido en redes como Diealis, quedó muy conmovido cuando visitó la zona afectada por un incendio en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores. El creador de contenido llevó alimentos para entregar a los afectados que perdieron sus viviendas a causa de la emergencia presuntamente provocada por la presencia de talleres clandestinos de pirotecnia.

Diealis se conmueve en Pamplona Alta tras reencontrarse con extrabajadora

De acuerdo a una transmisión en Kick, el streamer llegó a varios locales comerciales para comprar agua, víveres, entre otros, a fin de entregarlos a los damnificados por el incendio en Pamplona Alta. Sin embargo, cuando llegó al lugar del siniestro, descubrió que una de las afectadas era una extrabajadora.

El streamer Diealis no pudo ocultar las lágrimas y saludó muy afectuosamente a la mujer. "Esperaba que venga, joven", indicó la afectada, mientras presentaba a sus menores hijos al creador de contenido. El hecho no fue compartido en su cuenta de Kick, ya que el streamer decidió entregar la ayuda sin la presencia de cámaras. Sin embargo, otras personas que estaban en el lugar transmitieron el momento a través de TikTok.

Hasta el momento, varios streamers y tiktokers brindaron su apoyo a los damnificados del incendio en Pamplona Alta. Algunos de ellos son Cristorata, Pinky Show, Sideral, Milenka, Zully, entre otros.