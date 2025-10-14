HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     
Streamers

Streamer Diealis se quiebra al hallar a extrabajadora entre damnificados por incendio en Pamplona Alta: "Esperaba que venga, joven"

Creador de contenido Diealis llevó alimentos y víveres a los damnificados, pero no imaginó que encontraría a una extrabajadora en la zona afectada por incendio.

Emergencia en Pamplona Alta dejó alrededor de 200 damnificados.
Emergencia en Pamplona Alta dejó alrededor de 200 damnificados. | Foto: composición LR/ TikTok

El streamer Diego Aliaga Huamán, conocido en redes como Diealis, quedó muy conmovido cuando visitó la zona afectada por un incendio en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores. El creador de contenido llevó alimentos para entregar a los afectados que perdieron sus viviendas a causa de la emergencia presuntamente provocada por la presencia de talleres clandestinos de pirotecnia

Diealis se conmueve en Pamplona Alta tras reencontrarse con extrabajadora

De acuerdo a una transmisión en Kick, el streamer llegó a varios locales comerciales para comprar agua, víveres, entre otros, a fin de entregarlos a los damnificados por el incendio en Pamplona Alta. Sin embargo, cuando llegó al lugar del siniestro, descubrió que una de las afectadas era una extrabajadora.

PUEDES VER: Streamers y tiktokers apoyan a damnificados del incendio de Pamplona Alta en SJM: "No están solos"

lr.pe

El streamer Diealis no pudo ocultar las lágrimas y saludó muy afectuosamente a la mujer. "Esperaba que venga, joven", indicó la afectada, mientras presentaba a sus menores hijos al creador de contenido. El hecho no fue compartido en su cuenta de Kick, ya que el streamer decidió entregar la ayuda sin la presencia de cámaras. Sin embargo, otras personas que estaban en el lugar transmitieron el momento a través de TikTok.

Hasta el momento, varios streamers y tiktokers brindaron su apoyo a los damnificados del incendio en Pamplona Alta. Algunos de ellos son Cristorata, Pinky Show, Sideral, Milenka, Zully, entre otros.

Notas relacionadas
Polémica por stream de Diealis y Giancarlo Scarpati por presunto consumo de sustancias y presencia de menor

Polémica por stream de Diealis y Giancarlo Scarpati por presunto consumo de sustancias y presencia de menor

LEER MÁS
Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

Shirley Arica y Diealis sorprenden con apasionado beso al recrear icónica escena de telenovela ‘Rosalinda’

LEER MÁS
Streamer Diealis se mudó a lujosa casa en La Molina y revela la razón: “Mi papá se puso a llorar”

Streamer Diealis se mudó a lujosa casa en La Molina y revela la razón: “Mi papá se puso a llorar”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Streamer Piero Arenas sufre intento de robo cuando llevaba apoyo a afectados en Pamplona Alta: "No me soltaban"

Streamer Piero Arenas sufre intento de robo cuando llevaba apoyo a afectados en Pamplona Alta: "No me soltaban"

LEER MÁS
José Rodríguez, 'Pelao', asegura que youtuber Curwen gana más gracias a 'Habla Good': "No lo va a aceptar"

José Rodríguez, 'Pelao', asegura que youtuber Curwen gana más gracias a 'Habla Good': "No lo va a aceptar"

LEER MÁS
Jefferson Farfán sorprende al ofrecer su lujosa mansión de La Molina a Cristorata: ''No me vas a fallar''

Jefferson Farfán sorprende al ofrecer su lujosa mansión de La Molina a Cristorata: ''No me vas a fallar''

LEER MÁS
'Tío Rockefeller' admite que votó por Rafael López Aliaga en 2021 sin saber quiénes eran sus congresistas: “Ni idea de quienes estaban ahí"

'Tío Rockefeller' admite que votó por Rafael López Aliaga en 2021 sin saber quiénes eran sus congresistas: “Ni idea de quienes estaban ahí"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

BCRP reduce por primera vez el tope a la tasa de interés de créditos: ¿desde cuándo y quiénes se verán afectados?

¿Cuándo es el Miss Grand International 2025? Fecha, hora y dónde ver a la peruana Flavia López en vivo

Streamers

Streamer Piero Arenas sufre intento de robo cuando llevaba apoyo a afectados en Pamplona Alta: "No me soltaban"

José Rodríguez, 'Pelao', asegura que youtuber Curwen gana más gracias a 'Habla Good': "No lo va a aceptar"

Jefferson Farfán sorprende al ofrecer su lujosa mansión de La Molina a Cristorata: ''No me vas a fallar''

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

José Jerí anuncia que nuevo gabinete juramentará "en las próximas horas", tras 5 días de espera

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025