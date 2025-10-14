Tras la polémica con la influencer, el chifa se pronunció e indicó que dicho producto que aparece en redes sociales no pertenece a su local. | Foto: composición LR/TikTok

Tras la polémica con la influencer, el chifa se pronunció e indicó que dicho producto que aparece en redes sociales no pertenece a su local. | Foto: composición LR/TikTok

Un video publicado por la tiktoker peruana Karolina Karley desató polémica en redes sociales, luego de que mostrara ante cámaras la poca porción de comida que recibió de un chifa en San Juan de Miraflores. Según contó la creadora de contenido, gastó S/1.100 en 100 tappers de chaufas que serían destinados a los bomberos voluntarios que apoyaron en contener el incendio en Pamplona Alta; es por ello que no ocultó su indignación al ver la cantidad servida en cada envase.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok y muchos usuarios mostraron su inconformidad por el servicio y el producto ofrecido por el chifa. Ante esta polémica, el restaurante emitió un comunicado en sus redes sociales indicando que dicha presentación del chaufa mostrado en el clip no habría salido de su local y acusó de difamación a la creadora de contenido.

Restaurante chifa se pronuncia tras ser acusado de cobrar S/1.100 por 100 chifas y servir poco

Mediante las historias de su cuenta de TikTok @chifapolleriaalfis se pronunció sobre la polémica con la creadora de contenido Karolina Karley. Según se explica en el comunicado, el producto mostrado en redes no correspondería a lo que se entrega en el local. Asimismo, la empresa afirmó que en ningún momento se aprovechó de la situación delicada que significó el incendio en Pamplona Alta.

"Hoy queremos hablarles con el corazón en la mano. Hemos sido objetos de comentarios dolorosos. Se nos ha acusado de aprovechar una tragedia, de actuar con intereses ocultas y de entregar productos que no son nuestros. Pero quienes nos conocen saben que jamás hemos actuado con mala fe. Cada acción que emprendemos nace del compromiso y la empatía, más no del oportunismo", se lee.

Pronunciamiento del chifa tras ser acusado por la tiktoker Karolina Karley de servir poco y cobrarle S/1.100. Foto: composición TikTok

"En momentos difíciles como el incendio que tanto nos afectó a todos, decidimos poner de pie y aportar lo que sabemos hacer: trabajar. Y duele, duele profundamente, que se intente manchar ese esfuerzo con falsedades. Tenemos la capacidad, experiencia y la responsabilidad para entregar muchos más platos", añadió.

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora

Por otro lado, publicó un video en sus redes sociales mostrando los platillos que se preparan en el restaurante y la cantidad que sirven en cada uno de ellos. "Estamos haciendo el embolso de los combinados que han pedido y está bien servidito, como pueden observar. Y este es el tapper de la pollería (chifa) alfis, no es el tapper con lo que nos están difamando actualmente. Nosotros entregamos tapper cuadrado", se escucha en el clip.