La tiktoker peruana Mocca casi sufre robo de sus pertenencias mientras repartía víveres a los damnificados del incendio en SJM. | Foto: composición LR/TikTok/Mocca

El gigantesco incendio en Pamplona Alta dejó cientos de familias damnificadas, quienes lo perdieron todo a causa de las intensas llamas que arrasaron con más de 100 viviendas. Hasta el lugar llegaron reconocidos tiktokers y streamers llevando ayuda a las víctimas del siniestro. Una de ellas fue Mocca quien, junto a su madre, llevó víveres para las personas afectadas por el voraz fuego. Sin embargo, durante su recorrido por San Juan de Miraflores, contó que estuvo a punto de ser víctima de un robo mientras entregaba la ayuda.

El tenso momento que vivió la creadora de contenido la llevó a confesar que, por ahora, no volverá a la zona. Pese a ello, explicó que continuará enviando la ayuda de sus seguidores a los damnificados del siniestro en Pamplona Alta.

Tiktoker peruana casi sufre robo en SJM tras llevar ayuda a víctimas del incendio en Pamplona Alta

Mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde San Juan de Miraflores, la creadora de contenido preocupó a sus seguidores al mostrarse alterada y confesar que estuvo a punto de sufrir un robo mientras entregaba ayuda a los damnificados del incendio. "Ya me quiero largar, mamá. Nos iban a robar", reveló la influencer.

Horas más tarde, en un video publicado en sus redes sociales, explicó que, aunque no fue víctima directa del asalto, presenció en vivo cómo unos delincuentes le robaron la moto a una señora que pasaba por el lugar. El hecho le causó pánico y la llevó a retirarse del lugar de inmediato.

"La verdad yo ya no pienso volver. Me da mucha pena, mandaré (ayuda) pero volver yo, imposible. No te roban cuando quiere llevar (ingresar al distrito) sino al salir. He visto que a una señora le robaron una moto. A mí no me han robado, pero yo estaba temblando", contó la tiktoker.