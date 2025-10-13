HOYSuscripcion LR Focus

Fundadora de Somos Perú rechaza gobierno de Jerí: "Es un títere"
Sociedad

“No nos iremos de aquí”: damnificados del incendio en Pamplona Alta temen perder sus terrenos al ser reubicados

Afectados denuncian falta de información, carpas insuficientes y presencia de personas ajenas entre los empadronados


Damnificados denuncian que hay personas que se están aprovechando de la donaciones.
Han pasado dos días desde el fuerte siniestro que se registró en la zona de pamplona alta en el distrito de San Juan de Miraflores, el cual dejó más de 100 familias damnificadas e irreparables daños materiales. Desde entonces los afectados vienen recibiendo víveres por parte de diferentes programas públicos y también de empresas privadas. Sin embargo, esta mañana se registró un descontento en las víctimas al enterarse que la municipalidad pretendía reubicarlos.

“Nos quieren llevar a otro lugar y nos están hablando del bono que nos ofrecieron (…) 500 soles en ningún lugar alcanzan. Nosotros queremos saber que va pasar con los terrenos donde nosotros hemos estado viviendo y no nos dicen nada”, sostuvo una madre de familia.

La zona donde se produjo el incendio es un terreno que fue invadido hace 14 años, el cual le pertenece al Ministerio de Educación (Minedu), sin embargo, los damnificados indican que han solicitado innumerables veces que puedan llegar a un acuerdo, pero nunca han recibido respuestas. “Tenemos aquí 14 años viviendo, hay algunos que sí pagan autoevalué, constancia de posesión, pero no todos tienen (…) queremos un lugar donde vivir, si no nos metemos nosotros, van a entrar personas que nunca han vivido”, manifestó una damnificada.

Denuncian presencia de falsos damnificados

En esa misma línea, las víctimas también denuncian que hay personas que no forman parte de los afectados y se están aprovechando de las donaciones. De la misma forma, indican que hay otro grupo que ha sido empadronado, pero que hasta el momento no reciben una carpa para poder descansar.

Terreno fue invadido hace 14 años y le pertenece al Minedu. Foto: Kevinn García / La República.<br><br>

“Hay muchas personas que se han metido acá que no son, que no han perdido nada y están aquí. Están lucrando con todo eso (…) estamos en el padrón, pero no nos han dado carpa. Veo a las vecinas que están con sobrinos que nunca han vivido aquí, han metido a gente que no tiene nada que ver”, denunció una vecina.

Al enterarse de la situación, más afectados se sumaron a los reclamos y se generó un conflicto con personal de la municipalidad. La calma llegó luego de una breve conversación con los representantes de la municipalidad que dio pie a que se acordará realizar una mesa de diálogo entre ambas partes para poder llegar a un acuerdo. Al cierre de esta nota, solo algunos damnificados decidieron reubicarse en el estadio 28 de mayo.

