Mark Vito se roba el show en evento familiar y deja a su novia en shock: "Ni más lo llevo"

Lejos de su pasado político, Mark Vito mostró una faceta diferente. Usuarios de TikTok resaltaron su alegría y carisma. 

Usuarios de TikTok resaltan la nueva faceta de Mark Vito.
Usuarios de TikTok resaltan la nueva faceta de Mark Vito. | Foto: composición LR/ @leslieechavarria/TikTok

Mark Vito Villanella participó en un evento familiar junto a su actual pareja Leslie Echevarría y se convirtió en el centro de atención. El creador de contenido mostró una faceta diferente que sorprendió a la empresaria y también cientos de usuarios en TikTok, quienes quedaron admirados debido a que hace muchos el exesposo de Keiko Fujimori tenía una imagen más seria y reservada.

Mark Vito Villanella sorprende en fiesta familiar de su novia

De acuerdo al clip viral en TikTok, Mark Vito se robó el show en un evento familiar, aparentemente un baby shower, donde desató carcajadas, bailes y miradas sorprendidas. En el video se le observa dando muestras de carisma y hasta cantó para los invitados. Tanto fue el protagonismo que acaparó, que su actual pareja no pudo evitar reaccionar entre risas y sorpresa: “Ni más lo llevo”, comentó en redes sociales.



Y es que Mark Vito está reinventándose en los últimos años, alejándose del foco político que lo rodeaba durante su matrimonio con la lideresa de Fuerza Popular. Su transformación es notoria, especialmente en redes sociales, donde ganó popularidad con contenido espontáneo y hasta humorístico.

Divertidas reacciones en TikTok sobre video de Mark Vito

Como era de esperarse, cientos de usuarios reaccionaron con bastante humor a la participación de Mark Vito en dicho evento familiar. Algunos resaltaron su contagiosa alegría y otros quedaron sorprendidos con esta faceta en redes sociales.


"Definitivamente, Keiko apagaba su brillo", "Nunca lo habíamos visto tan guapo y tan feliz como se ve ahora", "Yo veo un hombre auténtico, sintiéndose pleno, está en su derecho de ser feliz", "Al contrario, llévalo a todos lados porque será el alma de la fiesta, muy pocos hombres se divierten así genuinamente", "Ahora sí se ve feliz", "Me da mucho gusto que sea feliz", "Decidió ser feliz", resaltaron usuarios en redes sociales.

