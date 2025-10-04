HOYSuscripcion LR Focus

Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes
Colegio peruano no permitió el ingreso de padres a olimpiadas, pero ellos tuvieron ingeniosa idea: "Tocó subir al cerrito"

Padres adoptaron alternativa tras la restricción de ingreso de la escuela. La escena generó revuelo en redes sociales.

Hicieron todo lo posible para no perderse la participación de sus hijos en las olimpiadas.
Hicieron todo lo posible para no perderse la participación de sus hijos en las olimpiadas. | Foto: composición LR/ vivianay18/TikTok

Un grupo de padres de familia fueron captados en la parte más alta de un cerrito para observar las olimpiadas escolares de sus hijos. La escena fue compartida en la plataforma en TikTok, donde rápidamente generó reacciones divididas. Algunos usuarios resaltaron la actitud de los progenitores, luego de que la institución educativa informó que el ingreso no estaba permitido.

Padres subieron a cerro para ver a sus hijos competir en olimpiadas escolares

De acuerdo al clip compartido por una de las madres de familia, en la cuenta vivianay18 en TikTok, varios padres de familia se ubicaron en la parte alta de un cerrito para no perderse las olimpiadas escolares de sus hijos. Lejos de resignarse por la restrictiva decisión de la escuela, ellos decidieron subir a un pequeño cerro cercano desde donde, con dificultad, lograron observar parte del patio del colegio.

En el video viral se muestra a los padres sentados en unas escolares mientras siguen con atención las presentaciones deportivas de sus hijos. "Cuando nos dicen que las olimpiadas serán dentro del colegio sin padres", describió la autora del clip en TikTok.

Clip viral de TikTok generó un intenso debate

Como era de esperarse, varios usuarios de TikTok se mostraron sorprendidos por la acción que tuvieron que realizar los padres para ver a sus hijos durante las disciplinas deportivas. Algunos usuarios aplaudieron su creatividad y otros contaron experiencias similares en otros colegios peruanos.

"Antes obligaban a los padres con su presencia en las actuaciones. Ahora les prohíben", "Seguro pasó algo, por eso no los dejan ingresar", "En el colegio de mi hija vemos por transmisiones en vivo y hasta hacemos barrita en los comentarios", "Me tocó lo mismo, nos agrupamos varios padres y alquilamos un espacio del edificio de enfrente del colegio para ver a nuestras bendiciones", "Pasa lo mismo en el colegio de mi hijo, solo hay videos", reaccionaron cibernautas en redes sociales

