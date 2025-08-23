Mark Vito Villanella, recibió tajante respuesta de su actual 'suegra', madre de su pareja, Sofía Chirinos. El exesposo de Keiko Fujimori, actualmente es todo un influencer de TikTok y otras redes sociales. Precisamente, en su cuenta oficial de Instagram subió un clip donde se le ve junto a su 'suegra' que es viral en redes.

En el clip se oye decir a la señora. "Oye Mark una pregunta. ¿Tú vas a recibir tu jubilación...", la respuesta de Vito Villanella sorprendió, puesto que afirmó nunca haber trabajado. "Pero 'suegra' nunca he trabajado".

Mark Vito es tildado de 'vagazo' por su actual 'suegra'

El curioso video ha sido compartido por el público debido a lo gracioso, sobre todo cuando la señora calificara a Mark Vito de 'vagazo'. Esto luego que él confesara que nunca ha trabajado, por lo que no recibirá el pago de una pensión de jubilación. "Pero igual te quiero, aunque sea un vagazo". Aunque se haya tratado de un video gracioso y de mofa para las redes sociales, las palabras que ambos dicen han sorprendido a todo los usuarios.

Asimismo, este video responde a otra publicación en el que ambos bromeaban sobre la nacionalidad norteamerica y donde los usuarios tildaban de convenida a la madre de su actual pareja, Sofía Chirinos.

¿Qué es la vida de Mark Vito Villanella?

Mark Vito, luego de su separación de Keiko Fujimori, se ha dedicado a estar presente en todas las plataformas virtuales. Se le vinculó con la modelo Deysi Araujo, y otras influencers del medio. Sin embargo, actualmente lleva una relación formal con la también influencer Sofía Chirinos, una joven empresaria.