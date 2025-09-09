Mark Vito indignado en EE. UU. por no encontrar pan con chicharrón: "¡No tienen el mejor desayuno del mundo!"
En un video de TikTok, Mark Vito se decepcionó al no encontrar su desayuno peruano favorito en un auto-restaurante.
- Joven chileno que vive en Lima prueba por primera vez pan con chicharrón y su reacción se hace viral: "Perú es clave"
- Martín Vizcarra retoma actividad en TikTok tras salir de la cárcel y sorprende con transmisión en vivo: "Tiki tiki a la pantalla"
Mark Vito viajó a Estados Unidos para presentar a su pareja Leslie Echavarría a sus padres. El ahora influencer mostró detalles de su viaje y también su paso por Disney. Así mismo, mostró una singular situación al tratar de encontrar un pan con chicharrón, desayuno peruano que compite en el Mundial de desayunos enfrentando a la arepa de Venezuela.
Mark Vito pide pan con chicharrón en restaurante de EE. UU. y termina decepcionado
De acuerdo al clip compartido en TikTok, Mark Vito mostró parte de su visita a la casa de sus padres junto a la empresaria Leslie Echavarría. La pareja, que lleva cinco meses de relación, mostró su viaje a Disney y también un curioso momento cuando el exesposo de Keiko Fujimori intentó comprar un pan con chicharrón en un auto-restaurante.
PUEDES VER: Mark Vito Villanella confiesa que nunca ha trabajado y recibe fuerte crítica de su 'suegra': "Eres un vagazo"
"¡No tienen el mejor desayuno del mundo!", exclamó Mark Vito, mientras su pareja atinó a reír. Como se sabe, Mark Vito lleva varios años residiendo en el Perú y logró adaptarse a la gastronomía, hasta el extremo de solicitarla en su país natal.
¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'?
Perú se enfrenta contra Venezuela en un duelo que promete ser emocionante hasta el último día de las votaciones. El pan con chicharrón y la arepa serán los platos bandera de ambos países.
PUEDES VER: 'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón
Las votaciones para elegir al ganador del 'Mundial de desayunos' ya iniciaron, debes seguir estos pasos:
MOOODCAST
De lunes a viernes a las 12:20 p.m.Ver ahora
- Ingresa a las cuentas oficiales de Ibai Llanos (Instagram, TikTok y YouTube).
- Busca la aplicación del duelo entre Perú y Chile que el influencer ya anunció.
- En Instagram, vota en la encuesta fijada en el primer comentario.
- En TikTok, darle 'like' cuando Ibai mencione la palabra 'Perú' publicada en la caja de comentarios.
- Para sumar apoyo, también puedes comentar y compartir el post.