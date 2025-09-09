Mark Vito indignado en EE. UU. por no encontrar pan con chicharrón: "¡No tienen el mejor desayuno del mundo!"

Mark Vito invitó a apoyar el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'. | Foto: composición LR/ markvitov/TikTok

Mark Vito invitó a apoyar el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'. | Foto: composición LR/ markvitov/TikTok

Mark Vito viajó a Estados Unidos para presentar a su pareja Leslie Echavarría a sus padres. El ahora influencer mostró detalles de su viaje y también su paso por Disney. Así mismo, mostró una singular situación al tratar de encontrar un pan con chicharrón, desayuno peruano que compite en el Mundial de desayunos enfrentando a la arepa de Venezuela.

Mark Vito pide pan con chicharrón en restaurante de EE. UU. y termina decepcionado

De acuerdo al clip compartido en TikTok, Mark Vito mostró parte de su visita a la casa de sus padres junto a la empresaria Leslie Echavarría. La pareja, que lleva cinco meses de relación, mostró su viaje a Disney y también un curioso momento cuando el exesposo de Keiko Fujimori intentó comprar un pan con chicharrón en un auto-restaurante.

"¡No tienen el mejor desayuno del mundo!", exclamó Mark Vito, mientras su pareja atinó a reír. Como se sabe, Mark Vito lleva varios años residiendo en el Perú y logró adaptarse a la gastronomía, hasta el extremo de solicitarla en su país natal.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'?

Perú se enfrenta contra Venezuela en un duelo que promete ser emocionante hasta el último día de las votaciones. El pan con chicharrón y la arepa serán los platos bandera de ambos países.

Las votaciones para elegir al ganador del 'Mundial de desayunos' ya iniciaron, debes seguir estos pasos:

Mira lo último de MOOODCAST De lunes a viernes a las 12:20 p.m. Ver ahora