HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes
Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     Examen de admisión San Marcos 2026-I: revisa la lista de ingresantes     
Tendencias

Empresario sorprende al mostrar cómo se usan las escaleras eléctricas en Japón y en redes dicen: "Superó a todos los países"

Usuarios de TikTok elogiaron la disciplina colectiva y compararon la conducta de Japón con otros países.

"Si queremos hacer un cambio empezamos con uno mismo", describieron usuarios en TikTok.
"Si queremos hacer un cambio empezamos con uno mismo", describieron usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ @alejandrokasuga/TikTok

Un empresario mexicano con ascendencia japonesa se viralizó en TikTok tras compartir un video grabado en unas escaleras eléctricas altamente concurridas en Japón. En las imágenes, se observa cómo, a pesar del flujo constante de personas, todos respetan una regla que es respetar el lado derecho. Muchos usuarios se mostraron intrigados.

El civismo japonés en escaleras eléctricas causa furor en redes

El clip compartido por el empresario Alejandro Kasuga en TikTok muestra el uso de las escaleras eléctricas por parte de los ciudadanos japoneses. La escena llamó la atención por el nivel de orden y consideración hacia quienes están apurados. Los usuarios se mantienen en el lado izquierda y dejaron el derecho libre para los que desean avanzar más rápido.

PUEDES VER: Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

lr.pe

"El civismo y la armonía se notan hasta en la escalera eléctrica más concurrida", resaltó el autor del clip viral. Los usuarios no tardaron en comparar la cultura en este país asiático. "Superó a todos los países", "Amo la cultura japonesa", "Qué envidia, pero si queremos hacer un cambio empezamos con uno mismo y educando a nuestros hijos", indicaron usuarios.

¿Por qué la cultura japonesa sorprende en el mundo?

La cultura japonesa sorprende porque muestra un increíble equilibrio entre la tradición y modernidad. Cabe resaltar, que esto se debe a su fuerte base en valores que están muy arraigados en su sistema educativo, social.

PUEDES VER: Cantante aprovechó la luz roja del semáforo para grabar videoclip y resultado es viral: "Parecía imposible"

lr.pe
Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Por ejemplo, se prioriza el respeto, la responsabilidad individual y colectiva y la autodisciplina. También tiene influencia el budismo y el sintoísmo (armonía con la naturaleza y respeto con la comunidad). 

Notas relacionadas
Peruana bailó tema de '¿Y dónde están las rubias?' y deslumbró en redes: "Esperó toda su vida para ese momento"

Peruana bailó tema de '¿Y dónde están las rubias?' y deslumbró en redes: "Esperó toda su vida para ese momento"

LEER MÁS
Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

LEER MÁS
Cantante aprovechó la luz roja del semáforo para grabar videoclip y resultado es viral: "Parecía imposible"

Cantante aprovechó la luz roja del semáforo para grabar videoclip y resultado es viral: "Parecía imposible"

LEER MÁS
Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

LEER MÁS
Chofer marchó flameando la bandera del Perú en paro de transportistas y su mensaje emociona en redes: "Queremos vivir"

Chofer marchó flameando la bandera del Perú en paro de transportistas y su mensaje emociona en redes: "Queremos vivir"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

Joven peruano genera desconcierto tras pegar afiche y despegarlo segundos después: “¿Solo era para la foto?”

LEER MÁS
Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

LEER MÁS
Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Tendencias

Embarazada reclama lugar a joven que llevaba su propia silla en el Metro: escena causa revuelo en redes

Cesar Acuña rompe botella en entrega de camiones, pero champán le empapó la cara y redes ironizan: “¿Así se inaugura ahora?”

“Me sorprendió”: hombre regala auto de lujo a su esposa tras convertirse en mamá

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025