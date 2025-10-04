Un empresario mexicano con ascendencia japonesa se viralizó en TikTok tras compartir un video grabado en unas escaleras eléctricas altamente concurridas en Japón. En las imágenes, se observa cómo, a pesar del flujo constante de personas, todos respetan una regla que es respetar el lado derecho. Muchos usuarios se mostraron intrigados.

El civismo japonés en escaleras eléctricas causa furor en redes

El clip compartido por el empresario Alejandro Kasuga en TikTok muestra el uso de las escaleras eléctricas por parte de los ciudadanos japoneses. La escena llamó la atención por el nivel de orden y consideración hacia quienes están apurados. Los usuarios se mantienen en el lado izquierda y dejaron el derecho libre para los que desean avanzar más rápido.

"El civismo y la armonía se notan hasta en la escalera eléctrica más concurrida", resaltó el autor del clip viral. Los usuarios no tardaron en comparar la cultura en este país asiático. "Superó a todos los países", "Amo la cultura japonesa", "Qué envidia, pero si queremos hacer un cambio empezamos con uno mismo y educando a nuestros hijos", indicaron usuarios.

¿Por qué la cultura japonesa sorprende en el mundo?

La cultura japonesa sorprende porque muestra un increíble equilibrio entre la tradición y modernidad. Cabe resaltar, que esto se debe a su fuerte base en valores que están muy arraigados en su sistema educativo, social.

Por ejemplo, se prioriza el respeto, la responsabilidad individual y colectiva y la autodisciplina. También tiene influencia el budismo y el sintoísmo (armonía con la naturaleza y respeto con la comunidad).