Corredor Azul sorprende en redes con su apoyo al paro: "Aunque nuestras unidades no pueden detenerse, hoy nos sumamos"

Servicio reconoció la difícil situación del sector y reafirmó su compromiso, a pesar de mantener sus operaciones durante paro de transportistas.

El video no tardó en viralizarse, generando cientos de reacciones y comentarios positivos.
El video no tardó en viralizarse, generando cientos de reacciones y comentarios positivos. | Foto: composición LR/@claudiaparedes1618/TikTok

El Corredor Azul sorprendió en redes al mostrar un gesto simbólico de apoyo al paro de transportistas realizado este lunes 6 de octubre en Lima y Callao. Una usuaria de TikTok captó el momento en que una de las unidades circulaba con globos negros colgados en la parte frontal del bus, en señal de solidaridad con las protestas contra la creciente ola de extorsiones e inseguridad ciudadana que afecta al sector transporte en el Perú.

Corredor Azul muestra apoyo al paro de transportistas con gesto simbólico

La cuenta oficial del Corredor Azul reaccionó al clip con un mensaje de empatía y compromiso. Inmediatamente, usuarios opinaron y valoraron la postura.

"Muchas gracias por el video. Nosotros estamos conscientes de la difícil situación que atraviesa el sector transporte. Y aunque nuestras unidades no pueden detener operaciones, hoy nos sumamos simbólicamente a la causa, mostrando nuestro apoyo y solidaridad con todos los conductores y familias que están viviendo momentos tan duros", señalaron en TikTok.

¿Habrá paro de transportistas este 7 de octubre?

Varios gremios de transporte están evaluando la posibilidad de prolongar el paro de transportistas. Están a la espera de que el Congreso de la República escuche el pedido de los conductores. Hasta el momento, no hay un anuncio oficial.

