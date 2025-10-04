La tiktoker Zully participó en el concurso organizado por una radio local y generó varias reacciones tras responder una pregunta capciosa. La creadora de contenido fue presentada en un evento de dicha emisora radial luego de obtener una masiva cantidad de votos en redes sociales. Sin embargo, se registró un peculiar momento ante decenas de asistentes.

Tiktoker Zully sorprende al responder pregunta capciosa en concurso de belleza

El último martes, una conocida emisora de cumbia convocó a un concurso para elegir a su Miss Primavera 2025. La votación se realizó a través de la plataforma de Instagram, donde las concursantes fueron Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano, Ivana Yturbe, Marina Gold y Zully. De esta forma, la tiktoker Zully obtuvo la victoria y ella llegó al evento musical para la entrega de la corona.

El incidente se registró cuando la animadora del evento Leysi Suárez decidió plantearle una pregunta capciosa a la tiktoker. "¿Qué pesa más un kilo de piedras o un kilo de algodón?", indicó la presentadora de televisión. Ante el asombro de muchos, la creadora de contenido aseguró que un kilo de piedras era más y esto generó reacciones entre el público. Al notar ello, Zully trató de corregir y luego comprendió la pregunta de lógica básica.

Fans de Zully ofrecen su respaldo a tiktoker tras evento de Miss Primavera

Como era de esperarse, el hecho generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos fans de la influencer cuestionaron si era realmente necesario hacerle una pregunta, considerando que ya había ganado virtualmente el concurso. Otros, en cambio, señalaron que cualquiera puede equivocarse en una situación de nervios y destacaron la actitud de Zully pese al error.

"Poco a poco aprenderá", "Fue a propósito", "¿Por qué preguntan esas cosas? fue innecesario", "Lo hizo por chiste, no creo que no sepa", "¿Por qué le hicieron esa pregunta?", "¿Cuál es la respuesta", reaccionaron usuarios en TikTok.