HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros
Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     Esta es la ruta del primer recorrido del Señor de los Milagros     
Streamers

Tiktoker Zully responde que un kilo de piedras pesa más que uno de algodón en Miss Primavera y fans la respaldan: "Fue a propósito"

El incidente se produjo cuando la presentadora Leysi Suárez le planteó una pregunta de lógica a la streamer.

Fans de Zully compartieron mensajes de apoyo a la tiktoker tras evento de Miss Primavera.
Fans de Zully compartieron mensajes de apoyo a la tiktoker tras evento de Miss Primavera. | Foto: composición LR/Kick

La tiktoker Zully participó en el concurso organizado por una radio local y generó varias reacciones tras responder una pregunta capciosa. La creadora de contenido fue presentada en un evento de dicha emisora radial luego de obtener una masiva cantidad de votos en redes sociales. Sin embargo, se registró un peculiar momento ante decenas de asistentes.

Tiktoker Zully sorprende al responder pregunta capciosa en concurso de belleza

El último martes, una conocida emisora de cumbia convocó a un concurso para elegir a su Miss Primavera 2025. La votación se realizó a través de la plataforma de Instagram, donde las concursantes fueron Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano, Ivana Yturbe, Marina Gold y Zully. De esta forma, la tiktoker Zully obtuvo la victoria y ella llegó al evento musical para la entrega de la corona.

PUEDES VER: Diealis dejará casa en La Molina tras desacuerdos con propietaria por hacer streams: "Es solo para vivir"

lr.pe

El incidente se registró cuando la animadora del evento Leysi Suárez decidió plantearle una pregunta capciosa a la tiktoker. "¿Qué pesa más un kilo de piedras o un kilo de algodón?", indicó la presentadora de televisión. Ante el asombro de muchos, la creadora de contenido aseguró que un kilo de piedras era más y esto generó reacciones entre el público. Al notar ello, Zully trató de corregir y luego comprendió la pregunta de lógica básica.

Fans de Zully ofrecen su respaldo a tiktoker tras evento de Miss Primavera

Como era de esperarse, el hecho generó diversas reacciones en redes sociales. Algunos fans de la influencer cuestionaron si era realmente necesario hacerle una pregunta, considerando que ya había ganado virtualmente el concurso. Otros, en cambio, señalaron que cualquiera puede equivocarse en una situación de nervios y destacaron la actitud de Zully pese al error.

PUEDES VER: Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

lr.pe

"Poco a poco aprenderá", "Fue a propósito", "¿Por qué preguntan esas cosas? fue innecesario", "Lo hizo por chiste, no creo que no sepa", "¿Por qué le hicieron esa pregunta?", "¿Cuál es la respuesta", reaccionaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Diealis dejará casa en La Molina tras desacuerdos con propietaria por hacer streams: "Es solo para vivir"

Diealis dejará casa en La Molina tras desacuerdos con propietaria por hacer streams: "Es solo para vivir"

LEER MÁS
Diealis desata polémica por comentarios clasistas sobre su mudanza de La Molina a Monterrico

Diealis desata polémica por comentarios clasistas sobre su mudanza de La Molina a Monterrico

LEER MÁS
Milenka Nolasco fue impedida de ingresar a concierto de Prince Royce por llegar tarde y tuvo que irse: "Pero ya hemos subido historias"

Milenka Nolasco fue impedida de ingresar a concierto de Prince Royce por llegar tarde y tuvo que irse: "Pero ya hemos subido historias"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diealis dejará casa en La Molina tras desacuerdos con propietaria por hacer streams: "Es solo para vivir"

Diealis dejará casa en La Molina tras desacuerdos con propietaria por hacer streams: "Es solo para vivir"

LEER MÁS
Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

LEER MÁS
Diealis desata polémica por comentarios clasistas sobre su mudanza de La Molina a Monterrico

Diealis desata polémica por comentarios clasistas sobre su mudanza de La Molina a Monterrico

LEER MÁS
Mario Irivarren explica por qué no corrigió a Johanna San Miguel tras comentarios despectivos a Tonino: "No se me disparó ninguna alarma"

Mario Irivarren explica por qué no corrigió a Johanna San Miguel tras comentarios despectivos a Tonino: "No se me disparó ninguna alarma"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Señor de los Milagros EN VIVO, primer recorrido: santa imagen partirá al mediodía desde Las Nazarenas por la procesión este 4 de octubre

Neon Stadium revolucionará el Mundial 2034: así será el millonario estadio futurista suspendido en el cielo de Arabia Saudí

Magaly Medina lanza polémicas dudas sobre el embarazo de la ‘Prima’ de Josimar luego de su rinoplastia: ''Ya sabemos en qué utilizó esos 5.000 euros''

Streamers

Diealis dejará casa en La Molina tras desacuerdos con propietaria por hacer streams: "Es solo para vivir"

Rosa María Palacios bromea a Curwen en vivo por su particular estilo de conducción: "Víctor, voy a hablar con tu mamá"

Diealis desata polémica por comentarios clasistas sobre su mudanza de La Molina a Monterrico

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la ‘Generación Z’ EN VIVO: jóvenes vuelven a protestar contra Boluarte y el Congreso

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

Más tráfico que Vía Expresa: Carlincatura retrata el caos de la nueva obra del alcalde de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025