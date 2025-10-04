Peruana bailó tema de '¿Y dónde están las rubias?' y deslumbró en redes: "Esperó toda su vida para ese momento"
La joven universitaria deslumbró con acrobacias y carisma, generando miles de reacciones en TikTok.
Una peruana en Tacna se viralizó luego de recrear con gran energía y carisma una de las escenas más icónicas de la película '¿Y dónde están las rubias?'. La joven participó en un concurso de baile junto a un amigo al ritmo de varios temas y generaron la ovación del público y rápidamente generó reacciones redes sociales.
Joven se viraliza al recrear escena de icónica película durante concurso de baile
De acuerdo al clip en la cuenta karzoon.store en TikTok, se realizó un evento en la Universidad Privada de Tacna con el objetivo de elegir a la mejor pareja de baile. De esta forma, una muchacha llamó la atención de los presentes al dejarlo todo en la pista.
En el video también se observa cuando realiza acrobacias, a pesar de que usa tacos. Su actuación fue tan precisa y divertida que muchos usuarios resaltaron en redes su alegría e ímpetu por realizar los mismos pasos del popular largometraje.
Usuarios de TikTok resaltaron el talento de la joven universitaria
El video, compartido en TikTok y otras plataformas, acumula miles de reproducciones. Cibernautas destacaron la actitud de la universitaria tacneña y otros se mostraron intrigados por el premio que recibirían los ganadores.
"Espero que hayan ganado", "Devoraron", "Es lo mejor que he visto en el día", "Qué adrenalina", "Ella va con todo a ganar", "Esperó toda su vida ese momento", "Demasiado ambiente", "Muestren su talento, chicas", "Lo disfruto, lo disfrutamos", describieron usuarios en TikTok.