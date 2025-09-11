Así va la actualización de votos en la final del 'Mundial de desayunos' entre Perú y Venezuela.

Así va la actualización de votos en la final del 'Mundial de desayunos' entre Perú y Venezuela.

El streamer español Ibai Llanos publicó un reel en su cuenta de Instagram el 11 de septiembre, una publicación en el cual anunciaba la cantidad de votos acumulados por los países de Perú y Venezuela en la final del 'Mundial de desayunos'. Ibai Llanos calificó este encuentro como uno muy igualado.

"No puede estar más igual. Actualmente, va ganando el pan con chicharrón (en TikTok) Tan solo en una sola votación (redes sociales) Perú está por delante", comentó el creador de contenido. De acuerdo con la actualización oficial, la competencia gastronómica entre Perú y Venezuela va de esta manera:

TikTok: Perú (5.3 millones de votos) vs. Venezuela (5 millones de votos)

Perú (5.3 millones de votos) vs. Venezuela (5 millones de votos) Instagram: Perú (50% de votos) vs. Venezuela (50% de votos)

Perú (50% de votos) vs. Venezuela (50% de votos) YouTube: Perú (1.1 millones) vs. Venezuela (1.1 millones)

¿Hasta cuando puedo votar por el pan con chicharrón o la arepa?

Según un video publicado en la cuenta de TikTok de Ibai Llanos, la votación del 'Mundial de desayunos' cerrará el 13 de septiembre a las 7:00 p. m., hora española. En Perú, los resultados se conocerán a las 12:00 p. m., y en Venezuela, a la 1:00 p. m.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'?

Para apoyar al pan con chicharrón peruano en la gran final del 'Mundial de desayunos', solo tienes que ingresar a las cuentas oficiales de Instagram, YouTube y TikTok de Ibai Llanos, y seguir los siguientes pasos: