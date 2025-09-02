HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Gustavo Bueno fue sometido a delicada cirugía de columna tras sufrir fractura vertebral

El recordado ‘Don Gilberto’ de Al Fondo Hay Sitio fue sometido a una extensa operación que se prolongó por varias horas.

El actor Gustavo Bueno sale de salas de operaciones. Foto: Composición LR/Captura.
El actor Gustavo Bueno sale de salas de operaciones. Foto: Composición LR/Captura.

El reconocido actor Miguel Ángel Bueno Wunder, conocido artísticamente como Gustavo Bueno, fue sometido a una delicada cirugía de columna en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud. La intervención se realizó luego de que el intérprete sufriera una fractura vertebral que comprometió seriamente su salud.

El procedimiento, que demandó varias horas de trabajo, representó un gran reto para el equipo médico encargado. La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores y compañeros del medio artístico, quienes han expresado muestras de apoyo y esperan su pronta recuperación.

ACERCA DE: Gustavo Bueno reaparece en redes tras 4 meses de ausencia en 'Al fondo hay sitio' y conmueve: "Qué bueno verlo bien de salud"

lr.pe

Gustavo Bueno se recupera tras compleja operación por fractura vertebral

El recordado ‘Don Gilberto’ de 'Al Fondo Hay Sitio' fue hospitalizado en junio debido a una seria complicación en la columna, provocada por una fractura vertebral patológica de alta complejidad.

“Se trataba de una fractura vertebral compleja y delicada por la condición del paciente. Fue una cirugía prolongada; se realizó una estabilización con tornillos y una descompresión de la médula espinal para evitar mayores complicaciones”, dijo el médico José Fonseca Briceño, especialista del Servicio de Columna Vertebral.

“Hoy podemos decir que la evolución ha sido muy favorable, gracias también al soporte clínico y al proceso de rehabilitación”, agregó el doctor.

MÁS INFORMACIÓN: Paul Vega acepta que rechazó saludo de niña con habilidades especiales y explica lo que realmente sucedió: "No trato así a la gente"

lr.pe

¿Cómo se encuentra Gustavo Bueno actualmente de salud?

Por otro lado, el actor Gustavo Bueno recibió el alta médica de EsSalud tras someterse a una compleja cirugía de columna. Hoy afronta su recuperación con optimismo, luego de un proceso en el que la ciencia y el compromiso del equipo de salud resultaron fundamentales.

“Me voy muy agradecido. Fui tratado con gran calidad humana y profesional. Me hicieron sentir en casa y hoy puedo decir que el Rebagliati es el mejor hospital del Perú, con médicos y enfermeras que son un orgullo para el país”, dijo el conocido actor.

Durante su estancia en el hospital, Gustavo Bueno compartió con buen humor algunas anécdotas y destacó el papel fundamental de su familia, a quienes agradeció por su apoyo incondicional, así como al personal de salud que lo acompañó y cuidó día a día.

Notas relacionadas
Gustavo Bueno reaparece en redes tras 4 meses de ausencia en 'Al fondo hay sitio' y conmueve: "Qué bueno verlo bien de salud"

Gustavo Bueno reaparece en redes tras 4 meses de ausencia en 'Al fondo hay sitio' y conmueve: "Qué bueno verlo bien de salud"

LEER MÁS
Gustavo Bueno no aparece más en 'Al fondo hay sitio' y Erick Elera lanza preocupante mensaje: "Está un poco delicado"

Gustavo Bueno no aparece más en 'Al fondo hay sitio' y Erick Elera lanza preocupante mensaje: "Está un poco delicado"

LEER MÁS
Magdyel Ugaz y Gustavo Bueno tienen emotivo reencuetro con Irma Maury, 'Doña Nelly' en 'Al fondo hay sitio'

Magdyel Ugaz y Gustavo Bueno tienen emotivo reencuetro con Irma Maury, 'Doña Nelly' en 'Al fondo hay sitio'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

LEER MÁS
Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

LEER MÁS
Ethel Pozo rompe en llanto al despedirse de su hija mayor que inicia estudios universitarios en España: "En casita te esperamos"

Ethel Pozo rompe en llanto al despedirse de su hija mayor que inicia estudios universitarios en España: "En casita te esperamos"

LEER MÁS
Pamela Franco lanza inesperado mensaje tras pregunta sobre la conciliación de Cueva y Pamela López: “Encontrará la manera”

Pamela Franco lanza inesperado mensaje tras pregunta sobre la conciliación de Cueva y Pamela López: “Encontrará la manera”

LEER MÁS
Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Yarita Lizeth preocupa al confesar que tomará dura decisión en su carrera como cantante: "Hay cosas que debo confesar"

Yarita Lizeth preocupa al confesar que tomará dura decisión en su carrera como cantante: "Hay cosas que debo confesar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Espectáculos

Josimar manda fuerte mensaje a su 'prima' tras negar paternidad de su embarazo: "Voy a hacerme todas las pruebas de ADN”

Milena Zárate revela que fue detenida a los 18 años por un grave delito en 'EVDLV': "Llegaron seis patrullas"

María Fe Saldaña defiende con todo su relación con Josimar en medio de embarazo de la 'prima' del salsero: "Lucho por mi familia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota