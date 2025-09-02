El reconocido actor Miguel Ángel Bueno Wunder, conocido artísticamente como Gustavo Bueno, fue sometido a una delicada cirugía de columna en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud. La intervención se realizó luego de que el intérprete sufriera una fractura vertebral que comprometió seriamente su salud.

El procedimiento, que demandó varias horas de trabajo, representó un gran reto para el equipo médico encargado. La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores y compañeros del medio artístico, quienes han expresado muestras de apoyo y esperan su pronta recuperación.

Gustavo Bueno se recupera tras compleja operación por fractura vertebral

El recordado ‘Don Gilberto’ de 'Al Fondo Hay Sitio' fue hospitalizado en junio debido a una seria complicación en la columna, provocada por una fractura vertebral patológica de alta complejidad.

“Se trataba de una fractura vertebral compleja y delicada por la condición del paciente. Fue una cirugía prolongada; se realizó una estabilización con tornillos y una descompresión de la médula espinal para evitar mayores complicaciones”, dijo el médico José Fonseca Briceño, especialista del Servicio de Columna Vertebral.

“Hoy podemos decir que la evolución ha sido muy favorable, gracias también al soporte clínico y al proceso de rehabilitación”, agregó el doctor.

¿Cómo se encuentra Gustavo Bueno actualmente de salud?

Por otro lado, el actor Gustavo Bueno recibió el alta médica de EsSalud tras someterse a una compleja cirugía de columna. Hoy afronta su recuperación con optimismo, luego de un proceso en el que la ciencia y el compromiso del equipo de salud resultaron fundamentales.

“Me voy muy agradecido. Fui tratado con gran calidad humana y profesional. Me hicieron sentir en casa y hoy puedo decir que el Rebagliati es el mejor hospital del Perú, con médicos y enfermeras que son un orgullo para el país”, dijo el conocido actor.

Durante su estancia en el hospital, Gustavo Bueno compartió con buen humor algunas anécdotas y destacó el papel fundamental de su familia, a quienes agradeció por su apoyo incondicional, así como al personal de salud que lo acompañó y cuidó día a día.

