Mujer muestra el árbol navideño que compró en Temu durante noviembre y le llegó en enero: "Parece un perejil"

Usuaria de TikTok expresó su sorpresa tras desarmar sus decoraciones navideñas justo el día de la llegada del pedido de Temu.

Insólito retraso en entrega de árbol de Navidad de Temu causa revuelo en redes.
Insólito retraso en entrega de árbol de Navidad de Temu causa revuelo en redes. | Foto: composición LR/ TikTok

Una joven usuaria se viralizó en redes sociales tras mostrar el árbol de Navidad que compró en la plataforma Temu durante noviembre y que recién recibió a inicios de enero. El insólito retraso del pedido, sumado al peculiar aspecto del producto, generó sorpresa y risas entre los internautas, quienes no tardaron en reaccionar con comentarios ingeniosos. El contenido compartido en TikTok acumula más de 1 millón de visualizaciones.

Insólito retraso en entrega de árbol de Navidad comprado en Temu causa diveridas reacciones en redes

En el video de TikTok, la mujer explicó que realizó la compra el 11 de noviembre en Temu, con la expectativa de que el árbol llegara en diciembre para decorar su hogar por Navidad. Sin embargo, el paquete arribó cuando ya había desarmado todos sus adornos navideños. "Me llegó el árbol de Navidad justo hoy que desarmé los adornos. Gracias Temu, estuve esperando dos meses el pedido", señaló la autora del clip.

De otro lado, mostró que el árbol era poco frondoso y muy distinto a lo ofrecido en la publicación original. La grabación no tardó en generar cientos de reacciones y comentarios en redes sociales.

Divertidas reacciones en redes sociales

Algunos usuarios de TikTok tomaron la situación con humor y bromearon sobre el aspecto del árbol. "Parece un perejil" o "Te llegó el sistema nervioso del árbol", mientras otros cuestionaron los tiempos de entrega y la calidad del producto ofrecido por la plataforma.

"Yo también pedí mi árbol de Temu, era mucho más barato que aquí, lo pedí el 14 de noviembre y llegó el 26 de diciembre", "Quiero ver adornado el cilantro", "Qué rápido te llegó, faltan 12 meses para Navidad", "¿Es el árbol o su radiografía?", "Yo quiero ver cómo salía la foto en Temu", "Ponlo en tierra, así crece más", "¿Será bueno pedir moldes para los huevos de Pascua?", "Creo que algunas ramas se vendían por separado", reaccionaron usuarios en TikTok.

