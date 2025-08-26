La inauguración del Puente de la Paz sigue generando reacciones en redes sociales por su iluminación y su peculiar estructura. Al respecto, una peruana decidió llegar hasta este punto turístico, entre Miraflores y Barranco, para hacer muestra de la sorprendente vista al mar que ofrece el lugar. Como era de esperarse, el clip rápidamente se viralizó en TikTok.

Peruana toma café en el puente Miraflores-Barranco

De acuerdo al clip en la cuenta veronicapflucker66 en TikTok, una peruana se viralizó al colocar una mesa con mantel, vajilla y una taza de café en pleno puente que conecta Miraflores con Barranco. "Todavía no será época de sunsets, pero al menos ya hay puente. Si no quieren que serenazgo los bote no lleven mesitas", describió en redes sociales.

La inusual escena, que combinó estilo, calma y un toque de humor, captó la atención de los transeúntes y de miles de usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en comentar. "Qué elegancia la de Francia", "Qué regia y los zapatos combina con la baranda", "Soy de Colombia y eso parece Europa", "Muy elegante", resaltaron usuarios.

Puente Miraflores-Barranco sigue generando polémica

El Puente de la Paz es blanco de críticas por parte de los vecinos Miraflores. De acuerdo a vecinos, la obra valorizada en 25 millones de soles de inversión, los afectaría en las noches por las excesivas luces que se quedan encendidas toda la noche.

También se señala que no tendría rampas, ni veredas adaptadas que permitan el tránsito seguro de sillas de ruedas o coches de bebé.