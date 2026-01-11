Youtuber compara ceviches de carretilla de Perú, Ecuador, México y revela qué país tiene el mejor: "Este es espectacular"

El youtuber Robe Grill quedó atónito con el suculento sabor del ceviche de este país. | Foto: composición LR/ YouTube

El youtuber Robe Grill quedó atónito con el suculento sabor del ceviche de este país. | Foto: composición LR/ YouTube

El ceviche es uno de los platillos bandera del Perú; sin embargo, otros países de Latinoamérica suelen prepararlo a su propio estilo. Es por ello que el youtuber Roberto Morales, más conocido como Robe Grill, decidió recorrer los mercados y puestos ambulantes de su propio país, México, así como el de Perú y Ecuador, para decidir cuál de estos tres lugares preparaba el suculento potaje hecho con pescado, como ingrediente base.

En su primera parada, Rober Grill acudió al mercado Sauce Nueve en Guayaquil (Ecuador), donde se deleitó con el suculento plato marino. El encargado de prepararlo le explicó que el ceviche contenía camarón, pescado, pulpo y, como secreto, le agregaban maní. A otro tipo de ceviche le añadía salsa criolla, cilantro, así como diferentes tipos de mariscos y la popular palta. Para el toque crujiente, le colocaban chifles y un poco de canchita.

Ceviche de Ecuador a base de mariscos y palta. Foto: captura de YouTube

"Un placer de la vida es el ceviche peruano”, señaló el youtuber mexicano

Como segunda parada llegó hasta El Güero, una carretilla ubicada en Ensenada (México). El creador de contenido quedó encantado con la preparación del ceviche de conchas negras. Para ello, se utilizaron tres tipos de conchas (pata de mula, ostión y almejas), las que mezclaba con pimienta, sal, verduras, entre otros ingredientes. Para comerlo, lo servían en una tostada. Por otro lado, prepararon un ceviche de ostión, el cual era acompañado de su rica palta.

Ceviche de México a base de camarón y acompañado con palta y tostada. Foto: captura de YouTube





Finalmente, su recorrido culminó en Perú y para ello acudió junto a Alexander de @Acomer al puesto Carreta Brava, ubicado en La Victoria. Miguel, el dueño del negocio, le explicó que para la preparación usaría una fresca cabrilla, la que mezclaría con ajos, kion, limón, culantro y una pasta especial de pescado, así como rocoto licuado. Para servirlo al plato, le colocaba cebolla, lechuga, camote, chicharrón de pota y canchita como acompañamiento.

El youtuber quedó atónito con el exquisito sabor del ceviche carretillero y solo atinó a decir: “Este es espectacular. Un placer de la vida es el ceviche peruano”.

¿Qué país tiene el mejor ceviche de carretilla? ¿Perú, Ecuador o México?

Tras degustar los tres platillos marinos, el youtuber dio su veredicto y quedó convencido de que el ceviche peruano fue el que realmente convenció a su paladar para posicionarlo como el mejor en esta competencia.

“Los tres puntos de esta contienda se los lleva Perú. Su ceviche es simple, cremoso, es espectacular. El segundo lugar se lo lleva México, ya que su ceviche no es el más tradicional. En tercer lugar, está Ecuador. Sus ciudadanos manejan una gran cultura del ceviche”, culminó el joven de origen mexicano.