En TikTok, muchos videos se vuelven virales por su contenido sorprendente o divertido, capturando la atención de millones de usuarios en poco tiempo. Un ejemplo de esto fue el clip de un joven que, para sorprender a su madre, fue a la universidad donde ella estudia para recogerla en su último día de clases del semestre. Aunque ella se alegró de verlo, no esperó su reacción, pues decidió salir a disfrutar del fin de ciclo con sus amigas.

El video, publicado en la cuenta de TikTok @john.doblef, se ha vuelto viral rápidamente en redes sociales y ya cuenta con más de 48.000 reacciones. Además, los usuarios no dudaron en bromear con el joven, sugiriéndole que dejara a su madre disfrutar de los días de fin de ciclo.

En el video de TikTok, se puede ver como el joven peruano va en busca de su madre, quien salía tarde de estudiar de la universidad. Sin embargo, no esperó que su madre lo choteara para irse a comer con sus amigas por fin de ciclo.

"Yo voy a salir con mis chicas. Vamos a ir a comer. No seas tumba la fiesta. Es fin de ciclo. Yo voy con ellas. Por qué no me dices que vienes, es fin de ciclo. Jhon, hijo, es fin de ciclo. Todas las universitarias salimos. Tenemos un 'huequito', un point. No seas tan tumba la fiesta", expresó su mamá y luego se retiró para ir con sus amigas.

La reacción de la madre causó furor en las redes sociales, y los usuarios no dudaron en comentar, señalando que ella tenía todo el derecho de salir a celebrar el fin de ciclo y disfrutar por haber logrado culminar con éxito un semestre universitario.

"Esa juventud de ahora", "Jhon, déjala se nota que va a hacer tareas", "Doña socorro parece una escolar, muy linda", "Que disfrute del fin de ciclo", "Déjala, está en su adolescencia", "A disfrutar como se debe", "Yo de grande quiero ser como la señora", "Se merece su salida de fin de ciclo", "Fin de ciclo es ahora mi nueva frase favorita", se lee en algunos de los comentarios.