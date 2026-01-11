HOYSuscripcion LR Focus

Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima
Incendio deja sin casa a 13 familias en Cercado de Lima     
Periodista pide a vendedora en VES encender su balanza para verificar el peso y su respuesta sorprende: “Demora 20 minutos”

Durante su visita a un mercado de VES, 'Katty con calle' intentaba revisar una balanza en un puesto de venta de pollos y la comerciante la dejó sorprendida con su respuesta. Video fue publicado en TikTok.

Katty con calle quedó sorprendida por la respuesta que le dio la vendedora sobre el encendido de su balanza.
Katty con calle quedó sorprendida por la respuesta que le dio la vendedora sobre el encendido de su balanza. | Foto: composición LR / TikTok

A menudo, la periodista y ahora creadora de contenidos, Katty Villalobos, más conocida por sus seguidores como ‘Katty con calle’, recorre diversas localidades de Lima para mostrar en las redes sociales las deficiencias tanto en construcciones, función municipal y hasta locales públicos. En esta oportunidad, llegó a un mercado de Villa El Salvador (VES) para constatar que los vendedores tengan todo en regla, iniciando con el buen estado de las balanzas para evitar estafar a sus compradores, sobre todo con el peso.

Es por ello que la tiktoker se detuvo en un puesto de venta de pollos y le dijo a la comerciante si podía verificar si su balanza marcaba el peso exacto. No obstante, la respuesta de la vendedora la dejó pasmada.

"Demora 20 minutos en prender"

“A ver tu balancita bella. A está apagada. Y si vienen a pesar, ¿cuánto demora en prender?”, se le oyó decir a la mujer de prensa. A los pocos segundos, la dueña del puesto le respondió rápidamente que demoraba 20 minutos en encenderla.

La joven tiktoker la miró fijamente y se retiró del lugar con dudas sobre la respuesta. Segundos después, solo atinó a decir: "¿Cómo se va a demorar en prender 20 minutos una balanza? Ellos creen que nosotros hemos nacido ayer. Son bien sinvergüenzas”.

Tras ver el clip, los seguidores de la reportera rápidamente dejaron sus impresiones y más de uno cuestionó que los vendedores jueguen con la confianza que les dan sus clientes:

“A mi mamá no le hacen esa jugada porque cuando llega a casa lo pesa y si le engañaron, se va a armar tremendo escándalo. Ya la conocen a ella y tiene que ser todo legal”, escribió uno de los usuarios en la popular red social.

