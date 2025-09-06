Escolares crean banca ‘dual’ que también funciona como mesa y sorprenden: "Confort y comodidad"

Estudiantes de la I. E. Sebastián Barranca sorprendieron en redes con una singular creación. Se trata de una banca ‘dual’ que no solo permite usar como un asiento, también puede convertirse en un escritorio. El invento fue elogiado rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron la iniciativa de fomentar emprendimientos entres los escolares.

Crean banca 'dual': es mesa y asiento

De acuerdo a la publicación compartida por la I. E. Sebastián Barranca, esta novedosa banca 'dual' se realizó como parte de los talleres de soldadura y tiene el objetivo de acoplarse a las necesidades de un hogar. De esta forma, no solo sirve para sentarse, sino que también se transforma en una práctica mesa, destacando por su funcionalidad y diseño.

El invento, elaborado con materiales accesibles y pensado para espacios educativos o públicos, fue presentado con orgullo por los estudiantes, quienes lo describieron como una propuesta muy interesante. "Una banca o una mesa, mejor te ofrezco una mesa dual. Te ofrece confort y comodidad", resaltaron los escolares.

Usuarios en redes sociales resaltan el talento de los escolares

La iniciativa fue aplaudida en redes sociales y por ciudadanos, quienes resaltaron el ingenio y la creatividad de los estudiantes al desarrollar una solución útil para entornos escolares y comunitarios.

"A seguir adelante", "Un modelo interesante", "Muy buena alternativa", "Sigan así", "Esa es la idea de la educación, que los propios estudiantes aprendan a solucionar problemas de su entorno", indicaron cibernautas en Facebook.