En Birmingham, Inglaterra, se vivió un hecho inusual que llamó la atención del mundo la noche del 8 de enero de 2026, cuando cientos de imágenes y videos mostraron un cielo teñido de rosa en plena tormenta invernal Goretti. El fenómeno fue captado y difundido en redes sociales por residentes y curiosos, generando asombro y debate sobre su origen.

Mientras las imágenes se multiplicaban en redes, no tardaron en surgir todo tipo de teorías para explicar el fenómeno, desde efectos digitales hasta eventos naturales poco comunes. Las especulaciones se intensificaron en plataformas digitales, donde miles de usuarios intentaban descifrar el origen del inusual resplandor rosado que cubrió el cielo de Birmingham.

¿Por qué se tiñeron de rosa los cielos de Birmingham?

El origen del cielo rosado estuvo en el estadio del Birmingham City Football Club, que utiliza un sistema de iluminación LED especial para el mantenimiento y crecimiento del césped. Estas luces, diseñadas para favorecer el desarrollo del pasto en condiciones de baja luz natural, emiten un brillo de tonalidad rosada o violeta que forma parte de su funcionamiento normal y que, por lo general, no se percibe fuera del recinto deportivo.

Durante la noche de la tormenta, la combinación de nubes muy bajas y nieve suspendida en el aire hizo que la luz emitida por los focos del estadio se reflejara y se dispersara sobre la ciudad. Este efecto óptico amplificó el resplandor y lo proyectó hacia el cielo, creando el llamativo tono rosado que fue visible en distintos puntos de Birmingham. Posteriormente, el club aclaró que el fenómeno no tuvo relación con eventos astronómicos ni situaciones fuera de lo común, sino con las condiciones atmosféricas y su sistema de iluminación.

Usuarios reaccionan a cielo teñido de rosa en redes sociales

Ante el cielo rosado de Birmingham, los usuarios no pudieron evitar expresar su sorpresa por lo inusual del fenómeno. “Qué sensación tan bizarra”, “¿Por qué esas cosas extrañas nunca suceden en Latam?” y “No veo que digan que es IA, me preocupa”, fueron algunos de los comentarios más destacados en redes sociales.