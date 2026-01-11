HOYSuscripcion LR Focus

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

En el canal de YouTube Katty con Kalle se denunció a un mercado de Villa El Salvador por el uso de balanzas adulteradas en varios puestos, lo que terminó generando disturbios entre comerciantes y clientes.

Puesto de pescado en mercado de Villa El Salvador tenía balanza adulterada, según el video difundido por Katty con Kalle
Puesto de pescado en mercado de Villa El Salvador tenía balanza adulterada, según el video difundido por Katty con Kalle | Foto: Katty con Kalle/ Composición LR

Desde Villa El Salvador, la creadora de contenido Katty Villalobos realizó un reportaje para su canal de YouTube "Katty con Kalle", en el que llevó a cabo un operativo en un mercado del distrito con el objetivo de verificar si las balanzas utilizadas por los comerciantes marcaban el peso real de los productos. A través de compras y pesajes en distintos puestos, el video buscó evidenciar cómo venían operando algunos vendedores y si se estaba respetando el peso que se cobraba a los clientes.

Una vez dentro del mercado, recorrió distintos puestos colocando una pequeña pesa de prueba en cada balanza para verificar su funcionamiento. Durante el recorrido, detectó que varias balanzas se encontraban apagadas o eran manipuladas en el momento por algunos comerciantes, aunque también se identificaron puestos donde los trabajadores actuaron de manera correcta y transparente.

PUEDES VER: Así ha afectado la caída de Maduro y la intervención de EE. UU. al valor del bolívar en soles peruanos

lr.pe

Exponen balanzas adulteradas en mercado de Villa El Salvador

Entre los distintos casos mostrados en el video, uno de los que más llamó la atención fue el de una vendedora de pescado. Según lo expuesto por "Katty con Kalle", la balanza del puesto estaba adulterada y marcó la venta de tres kilos por S/14.50 a una clienta. Sin embargo, al verificar el producto en otra balanza del mercado, el peso real resultó ser solo de 1.7 kilos. “Le han robado”, exclamó la periodista.

Tras este caso, Katty y la clienta afectada se dirigieron nuevamente al puesto para confrontar a la vendedora. Sin embargo, la situación se volvió aún más tensa cuando otro cliente empezó a discutir con el encargado del puesto de pescado, llegando incluso a estar a punto de irse a los golpes. “El señor se había ido con todo contra el puesto de la señora que se está robando el peso, ha sido un escándalo”, comentó la comunicadora.

