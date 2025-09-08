HOYSuscripcion LR Focus

Tiktoker Ángel Ramírez se reencontró con su hijo con Colleen Barry en Estados Unidos: "Los extrañé mucho"

El influencer viajó a Estados Unidos y mostró su alegría al reencontrarse con el menor, tras estar lejos varios meses.

Usuarios elogian a Ángel Ramírez y su expareja por priorizar el bienestar de su hijo.
Usuarios elogian a Ángel Ramírez y su expareja por priorizar el bienestar de su hijo.

El tiktoker Ángel Ramírez sorprendió a sus seguidores al mostrar su reencuentro con su hijo en Estados Unidos. El creador de contenido tuvo acercamientos con su expareja norteamericana Collen Barry y pudo viajar para celebrar el primer cumpleaños del menor. Mediante TikTok, el chiclayano explicó que extrañó al pequeño y compartió el tierno encuentro.

Ángel Ramírez se reencontró con su hijo en Estados Unidos

De acuerdo a varios clips en TikTok, el tiktoker Ángel Ramírez logró viajar a Estados Unidos y tramitó toda la documentación para el traslado de su gato Misha. Como se sabe, el influencer fue duramente criticado tras ser captado con un acompañante masculino y dos mujeres en varios hoteles de Lince. Tras ello, se confirmó el fin de su relación con su pareja Collen Barry y la estadounidense retornó a su país.

PUEDES VER: Abuelito conmueve al conversar con ChatGPT en su lengua originaria: "Hace tiempo que no hablaba quechua"

lr.pe

De esta forma, Ángel Ramírez visitó a su pequeño hijo en el país norteamericano. A través de sus redes sociales expresó la angustia que vivió al estar lejos del menor y celebró su primer añito. "Los extrañé mucho", describió en TikTok.

Usuarios felicitaron a la pareja por priorizar el bienestar de su pareja

Tras la viralización del contenido, varios usuarios resaltaron el acercamiento de la pareja por el bienestar del pequeño. Muchos resaltaron la capacidad de ambos de dejar atrás los malos momentos y unir esfuerzos para el cuidado del menor.

PUEDES VER: ¿Quién es Ángel Ramírez, el tiktoker que fue ampayado y tiene una novia estadounidense?

lr.pe

"Felicidades, todos atacados, pero ellos felices", "Primero los hijos", "Todo hemos cometido errores, no hay pareja perfecta", "Todo sea por su hijo que no tiene nada de la culpa", "Lo que importa es la felicidad del bebé", resaltaron usuarios en redes sociales.

