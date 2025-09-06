HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     
Espectáculos

Agua Marina lanza nuevo videoclip y detalle desata reacciones en redes: “Los contenedores del Callao”

Videoclip presenta a los músicos de Agua Marina sobre plataformas flotantes, en un impactante paisaje natural en el mar peruano.

Usuarios se asombran con el nuevo videoclip de Agua Marina.
Usuarios se asombran con el nuevo videoclip de Agua Marina. | Foto: composición LR/ Agua Marina/YouTube

La agrupación Agua Marina lanzó el último jueves 4 de septiembre su más reciente videoclip en YouTube, correspondiente a su clásico tema de cumbia "Espero tu llamada". El video fue grabado en los manglares de la playa de San Pedro (Piura), en un entorno natural que resalta por su belleza escénica. Tras la viralización del video, muchos usuarios se mostraron asombrados por la calidad de la producción y bromearon sobre las plataformas sobre el mar.

Asombroso paisaje natural en Piura. Foto: Agua Marina

Asombroso paisaje natural en Piura. Foto: Agua Marina

Agua Marina lanza nuevo videoclip 'Espero tu llamada'

En las imágenes se puede ver a los músicos y cantantes interpretando la canción sobre plataformas flotantes, mientras de fondo se aprecia un sorprendente paisaje natural que contrasta con la emotividad de la letra. Sin embargo, más allá de la música, lo que captó la atención de muchos usuarios en redes sociales ha sido el escenario del videoclip, que algunos tomaron con humor.

PUEDES VER: Mujer pidió ayuda a su sobrina para cargar 'enorme' pedido de Temu, pero solo llegó una bolsita

lr.pe

Diversos comentarios en TikTok y Facebook compararon el fondo del video con “los contenedores del Callao”, en referencia a un reciente hecho ocurrido en las costas peruanas. “Agua Marina en... agua marina?”, bromeó otro usuario.

Como se recuerda, el pasado sábado 2 de agosto, aproximadamente 50 contenedores cayeron desde un buque de bandera taiwanesa cerca del puerto del Callao, lo que dio pie a una inusual actividad en el litoral. Dos días después del accidente, pescadores artesanales de Ancón lograron recuperar uno de los contenedores flotantes a unos 40 kilómetros del punto del incidente.

PUEDES VER: Jefa peruana interrumpe todo para que sus trabajadores voten por el pan con chicharrón: "En Instagram también"

lr.pe

¿Cómo fueron los orígenes de Agua Marina?

La agrupación Agua Marina se formó en 1976 en Sechura, Piura. Los hermanos José y Antonio Quiroga Querevalú comenzaron tocando en eventos locales con influencias de cumbia colombiana y ritmos tropicales. Seguidamente, desarrollaron un estilo propio que combinaba melodías románticas con arreglos modernos, lo que les permitió destacar en la escena musical peruana.

Notas relacionadas
Un padre amoroso y un trabajador incansable: el último adiós a Teófilo Quiroga, fundador de Agua Marina

Un padre amoroso y un trabajador incansable: el último adiós a Teófilo Quiroga, fundador de Agua Marina

LEER MÁS
Hijo de Teófilo Quiroga revela cómo se enteró del fallecimiento de su padre: "No nos querían manifestar lo que pasó"

Hijo de Teófilo Quiroga revela cómo se enteró del fallecimiento de su padre: "No nos querían manifestar lo que pasó"

LEER MÁS
Grupo 5 lamenta la partida de Teófilo Quiroga Rumiche, fundador de Agua Marina, con un emotivo mensaje: “Gran ser humano y patriarca ejemplar”

Grupo 5 lamenta la partida de Teófilo Quiroga Rumiche, fundador de Agua Marina, con un emotivo mensaje: “Gran ser humano y patriarca ejemplar”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

LEER MÁS
Reynaldo Arenas, de 81 años, conmueve con su decisión de dejar la actuación: “La memoria no es como antes”

Reynaldo Arenas, de 81 años, conmueve con su decisión de dejar la actuación: “La memoria no es como antes”

LEER MÁS
Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

LEER MÁS
Rossana Fernández Maldonado enfrenta a Israel Dreyfus tras comentarios contra actores: "Fuera de lugar"

Rossana Fernández Maldonado enfrenta a Israel Dreyfus tras comentarios contra actores: "Fuera de lugar"

LEER MÁS
Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, conmueve al anunciar el nacimiento de su primer bebé: "Soy madre"

Thaísa Leal, expareja de Paolo Guerrero, conmueve al anunciar el nacimiento de su primer bebé: "Soy madre"

LEER MÁS
Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

Paco Bazán pierde los papeles en pleno programa en vivo y le dice de todo a Reimond Manco: "A la próxima lo..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota