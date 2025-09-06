Agua Marina lanza nuevo videoclip y detalle desata reacciones en redes: “Los contenedores del Callao”

La agrupación Agua Marina lanzó el último jueves 4 de septiembre su más reciente videoclip en YouTube, correspondiente a su clásico tema de cumbia "Espero tu llamada". El video fue grabado en los manglares de la playa de San Pedro (Piura), en un entorno natural que resalta por su belleza escénica. Tras la viralización del video, muchos usuarios se mostraron asombrados por la calidad de la producción y bromearon sobre las plataformas sobre el mar.

Asombroso paisaje natural en Piura. Foto: Agua Marina

Agua Marina lanza nuevo videoclip 'Espero tu llamada'

En las imágenes se puede ver a los músicos y cantantes interpretando la canción sobre plataformas flotantes, mientras de fondo se aprecia un sorprendente paisaje natural que contrasta con la emotividad de la letra. Sin embargo, más allá de la música, lo que captó la atención de muchos usuarios en redes sociales ha sido el escenario del videoclip, que algunos tomaron con humor.

Diversos comentarios en TikTok y Facebook compararon el fondo del video con “los contenedores del Callao”, en referencia a un reciente hecho ocurrido en las costas peruanas. “Agua Marina en... agua marina?”, bromeó otro usuario.

Como se recuerda, el pasado sábado 2 de agosto, aproximadamente 50 contenedores cayeron desde un buque de bandera taiwanesa cerca del puerto del Callao, lo que dio pie a una inusual actividad en el litoral. Dos días después del accidente, pescadores artesanales de Ancón lograron recuperar uno de los contenedores flotantes a unos 40 kilómetros del punto del incidente.

¿Cómo fueron los orígenes de Agua Marina?

La agrupación Agua Marina se formó en 1976 en Sechura, Piura. Los hermanos José y Antonio Quiroga Querevalú comenzaron tocando en eventos locales con influencias de cumbia colombiana y ritmos tropicales. Seguidamente, desarrollaron un estilo propio que combinaba melodías románticas con arreglos modernos, lo que les permitió destacar en la escena musical peruana.