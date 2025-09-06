Municipalidad Provincial del Santa organizó evento donde regaló pan con chicharrón a cambio de votar por Perú en el 'Mundial de Desayuno'. | Foto: Composición LR/Nallelytr04.

Municipalidad Provincial del Santa organizó evento donde regaló pan con chicharrón a cambio de votar por Perú en el 'Mundial de Desayuno'. | Foto: Composición LR/Nallelytr04.

El 'Mundial de desayunos' organizado por el streamer Ibai Llanos ha causado todo un furor entre los países participantes y el Perú no ha sido la excepción. A nivel nacional, son varias las municipalidades que están organizando eventos donde incentivan a la población a votar por el Perú y el desayuno que está en competencia: pan con chicharrón.

Es así, como la Municipalidad Provincial del Santa, organizó el viernes 5 de septiembre, un evento donde regaló más de 4.000 panes con chicharrón. El ingenio del peruano hizo que se coloquen afiches donde se proyectaban los códigos QR que dirigían a las cuentas oficiales de Ibai Llanos para votar por Perú. "Chimbote es Clave".

Municipio del Santa organizó evento para votar por el Perú en el 'Mundial de desayunos'

A través de un video que es viral en TikTok, se observa como miles de personas hacían largas colas para votar por el Perú a través de las cuentas oficiales de Ibai Llanos. El clip rápidamente ha generado diversas reacciones positivas. Luego de votar por el Perú, los peruanos recibían su pan con chicharrón junto a café.

El evento se organizó en la Plaza de Armas de Chimbote, y contó con la presencia de diversos curiosos y vecinos, quienes se animaron a ser partícipes de la actividad. En redes los comentarios fueron alusivos al comportamiento del peruano, "Realmente todos los peruanos somos competitivos", comentó Asia Medrano. "Si ya saben cómo somos para qué nos invitan al mundial de desayunos", sostuvo, Rouss en TikTok. También, "Hubo más gente que en las presidenciales", escribió otro de los usuarios.

Mundial de desayunos: así puedes votar por el pan con chicharrón

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.