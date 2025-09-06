Una jefa peruana se viralizó en redes sociales luego de solicitar a sus trabajadores que realicen su votación a favor del pan con chicharrón. Esto se da en contexto al mediático 'Mundial de desayunos', promovido por el influencer Ibai Llanos, donde el Perú se enfrenta en etapa semifinal frente a Chile. Esta peculiar versión del ‘clásico del Pacífico’ sigue dando que hablar.

Jefa pide a sus trabajadoras que voten por el pan con chicharrón

Como se sabe, el popular streamer español Ibai Llanos ya lanzó las votaciones del mediático 'Mundial de desayunos', en el que nuestro país se enfrenta a Chile en las semifinales. Anteriormente, Perú le ganó a Ecuador en una reñida etapa de votos en redes sociales (YouTube, Instagram y TikTok).

Al respecto, una jefa peruana no dudó en pedirle a sus trabajadores que usen sus redes sociales e ingresen a la cuenta de Ibai Llanos. "Por favor, le puedes decir a las chicas que voten por el pan con chicharrón. Chile nos está ganando por un 1 millón de personas, por favor. En Instagram también", indicó mediante un mensaje de voz en WhatsApp.

Como era de esperarse, el hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde usuarios resaltaron que este 'Mundial de desayunos' está ocasionando hechos inesperados. Así mismo, influencer y hasta políticos se sumaron a dichas votaciones a fin de que el pan con chicharrón resulte ganador.

¿Con cuántos votos logró Perú vencer a Ecuador y clasificar a semifinales en el Mundial de Desayunos?

En los cuartos de final, Perú obtuvo 8,1 millones de votos con su pan con chicharrón, mientras que Ecuador se quedó cerca con 7,8 millones de votos con su bolón verde y encebollado. El duelo virtual generó un sinfín de reacciones, incluso de ciudadanos de otros países.

Al respecto, el streamer español comentó que dicha competencia virtual alcanzó récords y se mostró impactado por la respuesta de los usuarios.