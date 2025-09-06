El expresidente Martín Vizcarra salió en libertad y retomó su actividad en TikTok, donde posee más de 1 millón de seguidores. Como se sabe, el político es muy popular en redes sociales debido a que muestra su vida diaria y comparte con otros streamers. De esta forma, aprovechó para dar detalles de su permanencia en el penal de Barbadillo.

Martín Vizcarra alcanzó 26.000 conectados en transmisión de TikTok

Como era de esperarse, la primera transmisión de Martín Vizcarra tras salir de la cárcel generó bastante expectativa entre sus seguidores. Como se sabe, el expresidente fue excarcelado la tarde del jueves 4 de septiembre, luego de que la Tercera Sala Penal Nacional revocó los 5 meses de prisión preventiva dictados en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Dicha investigación es sobre su gestión como gobernador de Moquegua.

El exmandatario fue claro en señalar que sintió impotencia cuando escuchó que el juez ordenó su encarcelamiento y se preocupó por la reacción de su familia. “El juez ya tenía una sentencia hecha. El juez no me escuchó a mí o a mi abogado. Leva a una situación que yo la puedo asimilar, pero que afecta a la gente más cercana”, comentó.

De otro lado, mantuvo una audiencia de 26.000 usuarios conectados en TikTok y hasta se animó a pedir 10 millones de ‘likes’ de interacción. “Se han quedado atentos escuchando, pero no han hecho 'tiki tiki' a la pantalla. Yo quiero irme a dormir, pero llegamos a los 10 millones”, comentó.

Martín Vizcarra revela que conversó con Pedro Castillo en el penal Barbadillo

Durante la conversación con seguidores, Martín Vizcarra comentó que logró conversar con Pedro Castillo y aseguró que tuvieron un diálogo cordial. Así mismo, que Castillo le habría invitado fruta y lo calificó como ‘campechano’ (generoso). “Tenía detalles”, resaltó.