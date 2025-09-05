HOYSuscripcion LR Focus

'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
Ibai se solidariza con Perú y demás países tras quedar fuera de las Eliminatorias 2026: “El verdadero Mundial es el de los desayunos”

Ante la derrota de Perú frente a Uruguay y su eliminación del Mundial 2026, el influencer Ibai Llanos envió un mensaje de apoyo a los peruanos, destacando la imponencia del pan con chicharrón en la competencia de desayunos.

El streamer español Ibai Llanos consoló al Perú tras la eliminación de la selección peruana en el Mundial 2026.
El streamer español Ibai Llanos consoló al Perú tras la eliminación de la selección peruana en el Mundial 2026. | Foto: composición LR/Instagram/EFE

La selección peruana quedó fuera del Mundial 2026 tras caer por 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. Luego de sumar otro fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas, diversos personajes se pronunciaron sobre lo acontecido con la Bicolor. En medio de este panorama, el streamer español Iba Llanos brindó consuelo a los hinchas peruanos recordándoles que el pan con chicharrón se encuentra disputando su pase a las finales del 'Mundial de desayunos'.

"Atención. Uruguay 3, Perú 0. Vale, malas noticias. Pero, ¿a quién le importa? Si el pan con chicharrón está en las semifinales del 'Mundial de desayunos' ¡Alegría!", comentó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

PUEDES VER: Chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

Cabe mencionar que este tradicional desayuno peruano, hecho a base de chicarrón, camote frito y cebolla, vienen arrasando en las votaciones de TikTok, Instagram y YouTube y ahora se enfrenta a la marraqueta chilena en la competencia gastronómica.

Ibai también consuela a Chile, Venezuela y Bolivia tras su eliminación del Mundial 2026

Curiosamente, Chile, Venezuela y Bolivia, países sudamericanos que también se disputan las semifinales en el 'Mundial de desayunos', quedaron fuera de las Eliminatorias 2026, tras perder 3-0, al igual que Perú, ante Brasil, Argentina y Colombia, respectivamente. Este detalle llamó la atención del joven español, quien no dudó en resaltar la gastronomía de cada una de estas naciones.

PUEDES VER: Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

lr.pe

"Oye no me lo puede creer. Las cuatro selecciones que están en las semifinales del 'Mundial de desayunos', las cuatro han perdido. Pero no es que hayan perdido (así nada más), sino que las cuatro han perdido 3-0. ¿Cuántas probabilidades había de que las cuatro pierdan 3-0? (...) El Mundial verdadero es el de desayunos", señaló Ibai.

Usuarios reaccionan a mensaje de Ibai

Ante la derrota de la selección peruana, miles de usuarios tomaron con humor la eliminación del Mundial 2026 y afirmaron que en gastronomía, el Perú es el número 1.

"El mundial de futbol ya pasó de moda, lo que verdaderamente importa es el mundial de desayunos", "Dios nos dio a elegir entre comida o fútbol. Claramente, saben cuál elegimos", "Algunos fuimos hechos para jugar en otros mundiales", "Somos los mejores en comer", "Fútbol no, desayunos sí. Prioridad, señores", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

