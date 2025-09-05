Ibai Llanos, streamer español, se ha vuelto viral luego de crear al 'Mundial de desayunos' donde el Perú compite por llegar a la final. Precisamente, durante la competencia, todo el país se ha unido para tratar de reunir los votos y ganar.

En ese sentido, la gastronomía peruana ha sido probada por Ibai, aunque no en Perú, sino en España. Así lo ha dejado ver a través de un video en su cuenta oficial de YouTube, donde ha quedado sorprendido tras probar diferentes platillos nacionales.

Ibai Llanos prueba el ceviche y el tiradito: "No sé con cuál quedarme"

A través de su canal de YouTube, Ibai Llanos, visitó, Yakumanka, uno de los conocidos restaurantes de Gastón Acurio en España. El streamer se animó a probar el ceviche y el tiradito. "Yo creo que, difícilmente, hay algo mejor que esto", comentó luego de probar la leche de tigre.

Al comer el tiradito, lo alabó y se sinceró, "No sé con cuál quedarme". Ambos platillos fueron de su agrado, junto a los otros ingredientes que acompañan estos dos platos típicos.

Además, se animó a probar la causa limeña, el ají de gallina, empanadas de carne con ají, lomo saltado y arroz chaufa. Asimismo, se animó por probar postres.

¿Cómo votar por Perú en el 'Mundial de desayunos'?

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.