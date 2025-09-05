HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Ibai Llanos queda sorprendido luego de probar ceviche con tiradito y dice que no hay algo mejor: "Qué cosa más buena"

Ibai también disfrutó de otros platos clásicos peruanos como la causa limeña, ají de gallina y lomo saltado, revelando su entusiasmo por la diversidad culinaria del Perú.

Streamer Ibai Llanos prueba el ceviche con tiradito y queda maravillado.
Streamer Ibai Llanos prueba el ceviche con tiradito y queda maravillado. | Foto: Composición LR/Ibai Llanos

Ibai Llanos, streamer español, se ha vuelto viral luego de crear al 'Mundial de desayunos' donde el Perú compite por llegar a la final. Precisamente, durante la competencia, todo el país se ha unido para tratar de reunir los votos y ganar.

En ese sentido, la gastronomía peruana ha sido probada por Ibai, aunque no en Perú, sino en España. Así lo ha dejado ver a través de un video en su cuenta oficial de YouTube, donde ha quedado sorprendido tras probar diferentes platillos nacionales.

PUEDES VER: Ibai se solidariza con Perú y demás países tras quedar fuera de las Eliminatorias 2026: “El verdadero Mundial es el de los desayunos”

lr.pe

Ibai Llanos prueba el ceviche y el tiradito: "No sé con cuál quedarme"

A través de su canal de YouTube, Ibai Llanos, visitó, Yakumanka, uno de los conocidos restaurantes de Gastón Acurio en España. El streamer se animó a probar el ceviche y el tiradito. "Yo creo que, difícilmente, hay algo mejor que esto", comentó luego de probar la leche de tigre.

Al comer el tiradito, lo alabó y se sinceró, "No sé con cuál quedarme". Ambos platillos fueron de su agrado, junto a los otros ingredientes que acompañan estos dos platos típicos.

Además, se animó a probar la causa limeña, el ají de gallina, empanadas de carne con ají, lomo saltado y arroz chaufa. Asimismo, se animó por probar postres.

¿Cómo votar por Perú en el 'Mundial de desayunos'?

Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.

  • FacebookTikTok y YouTube: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, ubicar el encuentro en el que se quiere votar y dar ‘me gusta’ o 'like' en el comentario fijado: 'Perú'.
  • Instagram: Ingresar al perfil oficial del streamer español, ubicar el video del encuentro y votar por el país elegido en la encuesta fijada en los comentarios.
