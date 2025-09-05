Ibai Llanos queda sorprendido luego de probar ceviche con tiradito y dice que no hay algo mejor: "Qué cosa más buena"
Ibai también disfrutó de otros platos clásicos peruanos como la causa limeña, ají de gallina y lomo saltado, revelando su entusiasmo por la diversidad culinaria del Perú.
Ibai Llanos, streamer español, se ha vuelto viral luego de crear al 'Mundial de desayunos' donde el Perú compite por llegar a la final. Precisamente, durante la competencia, todo el país se ha unido para tratar de reunir los votos y ganar.
En ese sentido, la gastronomía peruana ha sido probada por Ibai, aunque no en Perú, sino en España. Así lo ha dejado ver a través de un video en su cuenta oficial de YouTube, donde ha quedado sorprendido tras probar diferentes platillos nacionales.
Ibai Llanos prueba el ceviche y el tiradito: "No sé con cuál quedarme"
A través de su canal de YouTube, Ibai Llanos, visitó, Yakumanka, uno de los conocidos restaurantes de Gastón Acurio en España. El streamer se animó a probar el ceviche y el tiradito. "Yo creo que, difícilmente, hay algo mejor que esto", comentó luego de probar la leche de tigre.
Al comer el tiradito, lo alabó y se sinceró, "No sé con cuál quedarme". Ambos platillos fueron de su agrado, junto a los otros ingredientes que acompañan estos dos platos típicos.
Además, se animó a probar la causa limeña, el ají de gallina, empanadas de carne con ají, lomo saltado y arroz chaufa. Asimismo, se animó por probar postres.
¿Cómo votar por Perú en el 'Mundial de desayunos'?
Los usuarios interesados en participar en el 'Mundial de desayunos' podrán hacerlo a través de los comentarios publicados en las redes sociales oficiales de Ibai Llanos. Cada plataforma cuenta con su propia votación y los resultados finales se obtienen con la suma de los votos registrados en todas ellas.
- Facebook, TikTok y YouTube: Ingresar al perfil oficial de Ibai Llanos, ubicar el encuentro en el que se quiere votar y dar ‘me gusta’ o 'like' en el comentario fijado: 'Perú'.
- Instagram: Ingresar al perfil oficial del streamer español, ubicar el video del encuentro y votar por el país elegido en la encuesta fijada en los comentarios.