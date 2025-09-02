HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco
'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco     
Tendencias

Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

Creadora de contenido clasificó la música peruana entre 'elegantes' y 'vulgares', lo que provocó diversas críticas de usuarios en TikTok.

Grupo 5 todavía no se pronunció sobre el polémico clip viral.
Grupo 5 todavía no se pronunció sobre el polémico clip viral. | Foto: composición LR/ @eleganciaconmaeva/TikTok

La influencer francesa Elegancia con Maeva está generando diversas reacciones tras evaluar la música peruana y clasificarla. En un reciente video de TikTok, la creadora de contenido estableció que considera la canción 'La culebritica' como vulgar, análisis que está generando varias críticas en redes sociales.

Influencer francesa critica la música peruana en polémico video de TikTok

Maeva es creadora de contenido en Instagram y TikTok. Hace poco, evaluó la música peruana y decidió clasificarlas entre 'elegantes' y 'vulgares', como muchos otros videos, donde principalmente evalúa algunos estilos de ropa.

PUEDES VER: Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

lr.pe

En un reciente video de TikTok, la influencer comparó el tema musical 'Regresa' de Eva Ayllón con la canción ‘La culebritica’ del Grupo 5. De esta forma, calificó la interpretación criolla como muy elegante, mientras que la conocida cumbia fue tildada de 'vulgar'. Esta opinión desató una ola de críticas en redes sociales.

Otras comparaciones en el clip viral son entre Chabuca Granda con Faraón Love Shady. Así mismo, la canción 'Vienes y te vas' de William Luna con 'Mi gatito miau miau' de la Princesita Kelly. No es la primera vez que la influencer francesa genera polémica con sus afirmaciones. A través de su cuenta de Instagram, con más de 1 millón de seguidores, también tuvo comentarios muy polémicos hacia la comunidad LGBT.

PUEDES VER: Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

lr.pe

Reacciones en redes sociales tras calificar canción del Grupo 5

Como era de esperarse, el clip en redes sociales generó una fuerte repercusión, hasta el punto en el que usuarios comenzaron a responderle a la influencer a través de videos. En tanto, otros cibernautas resaltaron la calidad de la música que realiza Grupo 5.

"Grupo 5 jamás será considerado vulgar", "Pésimas tus comparaciones", "¿Por qué una europea viene a criticar la cumbia y compararla con música criolla? Son dos géneros distintos", "¿Todo lo que tiene algunas características europeas lo considera elegante y lo que no cumple ese estándar es vulgar?", reaccionaron usuarios en TikTok.

Notas relacionadas
Guty Carrera brilla como conductor en Telemundo y entrevista a Grupo 5 en set de 'Hoy día': "Estoy feliz"

Guty Carrera brilla como conductor en Telemundo y entrevista a Grupo 5 en set de 'Hoy día': "Estoy feliz"

LEER MÁS
Imitador de Christian Yaipén en 'Yo soy' rompe en llanto al reencontrarse con su madre con cáncer: "Mi motor y motivo"

Imitador de Christian Yaipén en 'Yo soy' rompe en llanto al reencontrarse con su madre con cáncer: "Mi motor y motivo"

LEER MÁS
Grupo 5 emociona al público en Chile con homenaje musical a Los Shapis: cantaron ‘El aguajal’

Grupo 5 emociona al público en Chile con homenaje musical a Los Shapis: cantaron ‘El aguajal’

LEER MÁS
Joven oculta a su perrito dentro de su mochila mientras su profesora anuncia que habrá revisión de sus pertenencias: ''Sintió el verdadero terror''

Joven oculta a su perrito dentro de su mochila mientras su profesora anuncia que habrá revisión de sus pertenencias: ''Sintió el verdadero terror''

LEER MÁS
Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

Chuck E. Cheese cerró su local en Plaza Norte tras más de 10 años y trabajadores se despidieron con emotivo mensaje: "Es un hasta pronto''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

LEER MÁS
Chef Giacomo Bocchio critica el chifa del 'Cholo' Mena e influencer iOA le responde: "Yo se los dije"

Chef Giacomo Bocchio critica el chifa del 'Cholo' Mena e influencer iOA le responde: "Yo se los dije"

LEER MÁS
Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

Ecuatoriano prueba el pan con chicharrón tras perder en el 'Mundial de desayunos' y su reacción sorprende: "Perú está fuerte"

LEER MÁS
Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

LEER MÁS
Censista camina horas para llegar a casa, pero resultó ser una capillla: "Te voy a encontrar cartógrafo"

Censista camina horas para llegar a casa, pero resultó ser una capillla: "Te voy a encontrar cartógrafo"

LEER MÁS
Inmigrante en Estados Unidos regresa a su país, su mamá lo recibe entre lágrimas, pero él abraza a su novia y en redes reaccionan: "Ya me dio rabia"

Inmigrante en Estados Unidos regresa a su país, su mamá lo recibe entre lágrimas, pero él abraza a su novia y en redes reaccionan: "Ya me dio rabia"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Tendencias

Mark Vito viajó a Nueva York junto a su enamorada y ella comparte video: “Para conocer a mis suegros”

Inmigrante en Estados Unidos regresa a su país, su mamá lo recibe entre lágrimas, pero él abraza a su novia y en redes reaccionan: "Ya me dio rabia"

Joven peruano interrumpe boda de su mejor amigo y reacción de la novia sorprende: "Yo me opongo"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota