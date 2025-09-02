Influencer francesa desata polémica al calificar canción del Grupo 5 como 'vulgar'

La influencer francesa Elegancia con Maeva está generando diversas reacciones tras evaluar la música peruana y clasificarla. En un reciente video de TikTok, la creadora de contenido estableció que considera la canción 'La culebritica' como vulgar, análisis que está generando varias críticas en redes sociales.

Influencer francesa critica la música peruana en polémico video de TikTok

Maeva es creadora de contenido en Instagram y TikTok. Hace poco, evaluó la música peruana y decidió clasificarlas entre 'elegantes' y 'vulgares', como muchos otros videos, donde principalmente evalúa algunos estilos de ropa.

En un reciente video de TikTok, la influencer comparó el tema musical 'Regresa' de Eva Ayllón con la canción ‘La culebritica’ del Grupo 5. De esta forma, calificó la interpretación criolla como muy elegante, mientras que la conocida cumbia fue tildada de 'vulgar'. Esta opinión desató una ola de críticas en redes sociales.

Otras comparaciones en el clip viral son entre Chabuca Granda con Faraón Love Shady. Así mismo, la canción 'Vienes y te vas' de William Luna con 'Mi gatito miau miau' de la Princesita Kelly. No es la primera vez que la influencer francesa genera polémica con sus afirmaciones. A través de su cuenta de Instagram, con más de 1 millón de seguidores, también tuvo comentarios muy polémicos hacia la comunidad LGBT.

Reacciones en redes sociales tras calificar canción del Grupo 5

Como era de esperarse, el clip en redes sociales generó una fuerte repercusión, hasta el punto en el que usuarios comenzaron a responderle a la influencer a través de videos. En tanto, otros cibernautas resaltaron la calidad de la música que realiza Grupo 5.

"Grupo 5 jamás será considerado vulgar", "Pésimas tus comparaciones", "¿Por qué una europea viene a criticar la cumbia y compararla con música criolla? Son dos géneros distintos", "¿Todo lo que tiene algunas características europeas lo considera elegante y lo que no cumple ese estándar es vulgar?", reaccionaron usuarios en TikTok.