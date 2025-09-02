La creador de contenido de Kick, Milenka Nolasco, fue retenida a la salida de un supermercado tras ser acusada de no pagar por un producto que consumió. | Foto: composición LR/TikTok/@d_t_o_d_o_un_p_o_c_o

La creador de contenido de Kick, Milenka Nolasco, fue retenida a la salida de un supermercado tras ser acusada de no pagar por un producto que consumió. | Foto: composición LR/TikTok/@d_t_o_d_o_un_p_o_c_o

La streamer Milenka Nolasco vivió un momento incómodo durante su última emisión en Kick. La creadora de contenido ingresó junto a unos compañeros a un reconocido supermercado de Lima para adquirir algunos productos; sin embargo, al retirarse del local fue retenida por un personal de seguridad, quien la acusó de no haber pagada por la manzana que habría consumido dentro de la tienda.

Ante la acusación, la joven influencer quedó sorprendida y aseguró que no consumió dicha fruta durante toda su visita, sino unas donas que llevaba consigo antes de ingresar. Además, pidió al personal de seguridad que revisara las cámaras de seguridad del supermercado para corroborar su versión.

"¿Quién dice que he consumido una manzana? No, lo juro. Yo no he comido ninguna manzana. Ahí (en la boleta) sale lo que hemos comprado. Se habrá equivocado porque yo no he comido ninguna manzana. Está todo grabado. Donas sí que yo me las he comprado (afuera) Mejor muéstrame el video de las cámaras", señaló Milenka.

Tras varios minutos de tensión, uno de los compañeros de la streamer advirtió que la cadena de supermercado podría ser denunciada ante Indecopi y recibir una fuerte sanción por difamar a una cliente y acusarla sin tener pruebas refutables. Además, recalcó el mal rato que estaban pasando junto a Milenka por la falsa acusación.

Usuarios apoyan a Milenka Nolasco

El video publicado en la cuenta de TikTok @d_t_o_d_o_un_p_o_c_o rápidamente captó la atención de los usuarios, quienes señalaron que, aunque el personal de seguridad solo estaba cumpliendo con su labor de revisar los productos comprados, una falsa acusación sin pruebas no debería de pasarse por alto.

"Yo que ellos me quedaba y pedía el libro de reclamaciones", "Está en todo su derecho de pedir el libro de reclamaciones porque los estaban reteniendo por un producto que no han consumido", "Les hacen pasar un mal rato", "Hubieran hecho por una acusación falsa", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.