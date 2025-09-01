Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Un video publicado en TikTok ha conmovido a miles de usuarios en las redes sociales, sobre todo a aquellos que son amantes de los animales y que tienen perritos como mascota. El clip, que se viralizó rápidamente, muestra a un simpático ‘lomito’ acompañando a un grupo de policías que trasladaban el anda de Santa Rosa de Lima.

Las imágenes fueron subidas a TikTok por la usuaria SisayYesi (@sisayyesi) el 31 de agosto de 2025. A pesar de haberse compartido hace poco, el video viral ya cuenta con más de 533.200 reproducciones en la plataforma. Asimismo, ha superado los 60.800 "me gusta", 12.300 compartidos y miles de comentarios, la mayoría muy ocurrentes.

¿Qué sucedió en el video?

En Perú, cada 30 de agosto se celebra la Festividad de Santa Rosa de Lima para conmemorar a la santa limeña que dedicó su vida al cuidado de los enfermos, a la atención de los niños y a la protección de los animales. Por ese motivo, no resulta extraño que en distintas regiones del país se realicen procesiones y diversas actividades en su honor.

Recientemente, se realizó una procesión en homenaje a Santa Rosa de Lima, en la que los encargados de cargar el anda fueron miembros de la Policía Nacional del Perú, institución que la reconoce como su patrona y protectora. Durante esta ceremonia, ocurrió un hecho muy curioso que involucró a un simpático perrito callejero.

Como se aprecia en las imágenes, un perrito callejero decidió unirse a la procesión de Santa Rosa, aunque no quiso hacerlo detrás junto a los fieles, sino al costado de los policías que cargaban el anda. Lo más curioso fue que caminaba al mismo ritmo, avanzando con pasos lentos para no adelantarse, un gesto que generó ternura entre los presentes.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video no tardó en volverse tendencia en las redes sociales, no solo en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, como México, Colombia, Chile, Argentina, entre otros. A muchos usuarios les tocó el corazón el accionar del perrito callejero y no dudaron en felicitar a los oficiales por dejarlo 'cargar' el anda junto a ellos.

"Le faltó su uniforme", "Parece una falta de respeto que no le hayan puesto un uniforme al Firulays", "Casi pierde el peso, menos mal se dio cuenta", "Santa Rosita siempre cuida a los perritos. Que no le falte de comer", "Seguro que el perrito fue policía en su vida pasada", "Firulays también es devoto". Estos son algunos de los comentarios realizados en el video.