➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 4 de diciembre, según Jhan Sandoval

Este 4 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.
Este jueves 4 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, jueves 4 de diciembre?
Aries
Queda atrás ese estado de apatía y nostalgia que no te permitía avanzar. Hoy recuperas los ánimos y el deseo por conseguir más objetivos. Todas tus actividades las desarrollarás con eficiencia.
Tauro
Una amistad intervendrá en esa situación que te resulta engorrosa y complicada de resolver. Hoy recuperas el orden y el buen manejo de tus funciones. En el amor, surgirá una reconciliación.
Géminis
Tomas la decisión de romper radicalmente con una actividad laboral que te generaba estrés y tensión. Liberarte te permitirá contemplar nuevas alternativas para tu crecimiento profesional.
Cáncer
No seas tan duro contigo mismo. Te hace daño juzgarte en exceso, si de por medio no buscas las soluciones. Sal de ese estado subjetivo y hallarás respuestas más rápido de lo que imaginas.
Leo
Un compañero cometerá un error a la hora de ejecutar sus funciones. Es posible que las consecuencias afecten parte de tu gestión. Tómalo con calma y plantea soluciones, solo así lo resolverás.
Virgo
Estás muy cerca de culminar esa labor que tantas tensiones y malas noches te costó. Tu imagen profesional se verá beneficiada por tu eficiencia. En el amor, no evadas los problemas, dialoga.
Libra
Estarías desconfiando de la administración que un familiar hace sobre un dinero que le encargaste. Sé diplomático a la hora de solicitar cuentas y evitarás que malinterprete tu solicitud.
Escorpio
Esa persona quiere llegar a un acuerdo contigo, pero estarías actuando de una manera impositiva, lo que podría dificultar el negociar y llegar a una conciliación. Controla tu carácter y escucha.
Sagitario
Luego de haberse dicho tantas cosas duras, entras en un estado de reflexión donde tomarás conciencia de tus errores. Por la noche, buscarás a esa persona que amas para pedirle disculpas.
Capricornio
Acabas de resolver problemas con tu pareja. No es el momento para enfrentarla y menos si es por asuntos de poca importancia. Una nueva pelea podría arrastrarlos a mayores consecuencias.
Acuario
Aunque pretendes enseñar con disciplina y dureza, es posible que estés exagerando en alguna de tus posturas y eso afecte emocionalmente a alguien que quieres mucho. Evalúa tu proceder.
Piscis
El resentimiento te hace actuar de una manera irascible y punzante. Hoy esa persona se dará cuenta de los motivos y te buscará para pedirte disculpas. Acéptalas, luego volverá la calma a tu alrededor.