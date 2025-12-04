➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 4 de diciembre, según Jhan Sandoval

Este jueves 4 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, jueves 4 de diciembre?

Aries

Queda atrás ese estado de apatía y nostalgia que no te permitía avanzar. Hoy recuperas los ánimos y el deseo por conseguir más objetivos. Todas tus actividades las desarrollarás con eficiencia.

TE RECOMENDAMOS HIPNOSIS HOLÍSTICA CON JESICA HERENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Una amistad intervendrá en esa situación que te resulta engorrosa y complicada de resolver. Hoy recuperas el orden y el buen manejo de tus funciones. En el amor, surgirá una reconciliación.

Géminis

Tomas la decisión de romper radicalmente con una actividad laboral que te generaba estrés y tensión. Liberarte te permitirá contemplar nuevas alternativas para tu crecimiento profesional.

Cáncer

No seas tan duro contigo mismo. Te hace daño juzgarte en exceso, si de por medio no buscas las soluciones. Sal de ese estado subjetivo y hallarás respuestas más rápido de lo que imaginas.

Leo

Un compañero cometerá un error a la hora de ejecutar sus funciones. Es posible que las consecuencias afecten parte de tu gestión. Tómalo con calma y plantea soluciones, solo así lo resolverás.

Virgo

Estás muy cerca de culminar esa labor que tantas tensiones y malas noches te costó. Tu imagen profesional se verá beneficiada por tu eficiencia. En el amor, no evadas los problemas, dialoga.

Libra

Estarías desconfiando de la administración que un familiar hace sobre un dinero que le encargaste. Sé diplomático a la hora de solicitar cuentas y evitarás que malinterprete tu solicitud.

Escorpio

Esa persona quiere llegar a un acuerdo contigo, pero estarías actuando de una manera impositiva, lo que podría dificultar el negociar y llegar a una conciliación. Controla tu carácter y escucha.

Sagitario

Luego de haberse dicho tantas cosas duras, entras en un estado de reflexión donde tomarás conciencia de tus errores. Por la noche, buscarás a esa persona que amas para pedirle disculpas.

Capricornio

Acabas de resolver problemas con tu pareja. No es el momento para enfrentarla y menos si es por asuntos de poca importancia. Una nueva pelea podría arrastrarlos a mayores consecuencias.

Acuario

Aunque pretendes enseñar con disciplina y dureza, es posible que estés exagerando en alguna de tus posturas y eso afecte emocionalmente a alguien que quieres mucho. Evalúa tu proceder.

Piscis

El resentimiento te hace actuar de una manera irascible y punzante. Hoy esa persona se dará cuenta de los motivos y te buscará para pedirte disculpas. Acéptalas, luego volverá la calma a tu alrededor.