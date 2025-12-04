HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 4 de diciembre, según Jhan Sandoval

Este 4 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 4 de diciembre.
Lee el horóscopo de hoy, 4 de diciembre. | Foto: Composición LR

Este jueves 4 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 3 de diciembre, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, jueves 4 de diciembre?

Aries

Queda atrás ese estado de apatía y nostalgia que no te permitía avanzar. Hoy recuperas los ánimos y el deseo por conseguir más objetivos. Todas tus actividades las desarrollarás con eficiencia.

TE RECOMENDAMOS

HIPNOSIS HOLÍSTICA CON JESICA HERENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Una amistad intervendrá en esa situación que te resulta engorrosa y complicada de resolver. Hoy recuperas el orden y el buen manejo de tus funciones. En el amor, surgirá una reconciliación.

Géminis

Tomas la decisión de romper radicalmente con una actividad laboral que te generaba estrés y tensión. Liberarte te permitirá contemplar nuevas alternativas para tu crecimiento profesional.

Cáncer

No seas tan duro contigo mismo. Te hace daño juzgarte en exceso, si de por medio no buscas las soluciones. Sal de ese estado subjetivo y hallarás respuestas más rápido de lo que imaginas.

Leo

Un compañero cometerá un error a la hora de ejecutar sus funciones. Es posible que las consecuencias afecten parte de tu gestión. Tómalo con calma y plantea soluciones, solo así lo resolverás.

Virgo

Estás muy cerca de culminar esa labor que tantas tensiones y malas noches te costó. Tu imagen profesional se verá beneficiada por tu eficiencia. En el amor, no evadas los problemas, dialoga.

Libra

Estarías desconfiando de la administración que un familiar hace sobre un dinero que le encargaste. Sé diplomático a la hora de solicitar cuentas y evitarás que malinterprete tu solicitud.

Escorpio

Esa persona quiere llegar a un acuerdo contigo, pero estarías actuando de una manera impositiva, lo que podría dificultar el negociar y llegar a una conciliación. Controla tu carácter y escucha.

Sagitario

Luego de haberse dicho tantas cosas duras, entras en un estado de reflexión donde tomarás conciencia de tus errores. Por la noche, buscarás a esa persona que amas para pedirle disculpas.

Capricornio

Acabas de resolver problemas con tu pareja. No es el momento para enfrentarla y menos si es por asuntos de poca importancia. Una nueva pelea podría arrastrarlos a mayores consecuencias.

Acuario

Aunque pretendes enseñar con disciplina y dureza, es posible que estés exagerando en alguna de tus posturas y eso afecte emocionalmente a alguien que quieres mucho. Evalúa tu proceder.

Piscis

El resentimiento te hace actuar de una manera irascible y punzante. Hoy esa persona se dará cuenta de los motivos y te buscará para pedirte disculpas. Acéptalas, luego volverá la calma a tu alrededor. 

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 29 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 29 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 28 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 28 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 3 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 3 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 3 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 3 de diciembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 2 de diciembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025