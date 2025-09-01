HOYSuscripcion LR Focus

Alumnos hacen antorcha del bus de 'Al Fondo Hay Sitio' y causan furor en redes: "En Perú nunca te aburres"

Una escuela en Perú organizó un desfile de antorchas y un grupo de alumnos no dudó en crear al famoso 'Petito' de 'Al Fondo Hay Sitio'. Video es viral en TikTok.

Video tiene miles de reproducciones en la plataforma.
Video tiene miles de reproducciones en la plataforma. | Foto: captura de TikTok/@maritza.melgar.hi

Un grupo de alumnos de una escuela en Perú se han vuelto famosos en las redes sociales, sobre todo en TikTok, luego de que se viralizara un video donde aparecen desfilando con una antorcha muy peculiar que estaba diseñada con la forma del ‘Petito’, el recordado bus de "Al Fondo Hay Sitio", una de las series más exitosas de la televisión nacional.

El material audiovisual fue publicado por la usuaria 'Maritza Melgar' (@maritza.melgar.hi) el pasado 30 de agosto de 2025. Desde entonces, ha logrado conseguir más de 184.300 reproducciones en la plataforma. Asimismo, acumula más de 3600 "likes", 1100 compartidos y cientos de comentarios, cifras que siguen en aumento.

PUEDES VER: Empresa de transporte en Cusco celebra aniversario con cobrador y chofer disfrazados de ‘Batman y Robin’

lr.pe

¿Qué sucedió en el video?

No cabe duda de que "Al Fondo Hay Sitio" es una de las series más populares de la televisión, no solo en Perú, sino también en otros países donde se ha transmitido. Los seguidores recordarán que los personajes de Pepe y Tito, interpretados por los actores David Almandoz y Lazlo Kovacs, usaban este bus que se volvió un símbolo del programa.

Tan emblemático es el ‘Petito’ en la cultura popular peruana que un grupo de madres de una escuela primaria decidió organizarse para que sus hijos participaran en un pasacalle por el Aniversario de Santa Rosa de Lima (realizado el pasado 30 de agosto) portando una enorme antorcha con la forma de este querido bus.

Como podrás apreciar en las imágenes, en lugar de que cada niño llevara una antorcha individual, los pequeños iban dentro de una enorme estructura en forma de antorcha, simulando ser pasajeros. Lo más llamativo es que esta recreación fue hecha con gran detalle, pues incluso mantenía los colores característicos del recordado bus.

PUEDES VER: Turista llega a Puno y desata risas al mostrar los binoculares del mirador: “Con tecnología HD”

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes no tardaron en volverse tendencia, ya que miles de fans de "Al Fondo Hay Sitio" las compartieron. Muchos aprovecharon para felicitar a las madres responsables de la ingeniosa antorcha, destacando no solo la creatividad, sino también sus ventajas, ya que mantenía a los niños juntos, evitando que se extraviaran y además los protegía del frío.

"En Perú nos sobra creatividad", "En Perú nunca te aburres", "Me recordó a Los Picapiedras", "Tutorial para hacerlo en el colegio de mi hijo", "Se nota que fue hecho por mamitas comprometidas", "La seguridad ante todo", "Las mamás peruanos somos un éxito", "El Petito se ha vuelto famoso". Estos son algunos de los comentarios realizados en el video.

