El video de la celebración de la novia mexicana se subió a su cuenta de TikTok. | Foto: composición LR/michmanr

La boda es un día importantísimo para los novios, debido a que marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas. El evento suele celebrarse de la manera más animada posible, por lo que depara el futuro. Así, un grupo de chicas no dudó en celebrar que su amiga se casó con un estadounidense, ya que aseguró su Green Card.

De esta manera, organizaron una temática que evidenciaba que tendría la visa estadounidense por su matrimonio con un ciudadano de ese país. Además, los usuarios no dudaron en comentar y, sobre todo, en felicitar a la novia por la divertida celebración durante la boda.

Novia mexicana festeja en su boda por tener la visa 'gringa'

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria michmanr compartió un video de su boda cuando ella se encontraba en la pista de baile junto a muchos invitados. De pronto, un grupo de amigas apareció mientras llevaban banderas estadounidenses. Una de ellas destacó por cargar una Green Card de tamaño gigante.

El video resalta porque tiene como música de fondo 'Party in the U.S.A.', icónica canción de Miley Cyrus, lo que combinó perfectamente con la celebración y la temática. En particular, la chica que llevó el documento gigante con los datos de la novia mexicana destacó entre todos los presentes, debido a que estaba vestida de una vaca.

Usuarios estallan por la novia que consiguió la visa estadounidense

El video de TikTok generó bastante sorpresa entre los usuarios de esta red social, de los cuales la mayoría felicitó y halagó la celebración por la novia mexicana. De hecho, michmanr contó en uno de los comentarios que la temática fue idea del novio y que ella fue la única que no sabía de esa idea.